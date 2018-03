Újrakezdődött a felesége feldarabolásával vádolt darnózseli hentes pere - fotók

A fontosabbnak tekinthető tanúkat - elsősorban a közeli hozzátartozókra gondolunk – ugyanúgy végighallgatja tervei szerint a bíróság, mint az előző első fokú eljárásban, de a mellékszereplők vallomásai közül többet is felolvasnak, nem idézik be például Judit osztályfőnökét, osztálytársait.N. János testvére és sógora jelen van, akárcsak az elhunyt Judit családja.A férfi két és fél évig – 2014 júliusától felmentésééig - volt előzetes letartóztatásban. Úgy látjuk, kicsit erősödött, arca pedig valamivel kerekebb lett.Judit szülei – a nő bátyjával együtt - szomorúan beszéltek arról, hogy Judit és N. János két gyereke valamiért neheztel a nagyszülőkre, s teljesen elhidegültek tőlük.A vádlott nővére, sógora és unokaöccse nem kíván most vallomást tenni: úgy vélik, már mindent elmondtak.A bíró újra feltette a kérdést a vádlott nővérének, figyelmeztetve őt arra is, hogy ezzel a korábban tett vallomásait is megtagadja. "Ne az ügyvédre nézzen" - fűzte hozzá a tanácsvezető, mire az alibit igazoló lánytestvér megismételte: él a hozzátartozót illető mentesség jogával.A törvényszék megkereste a mosonmagyaróvári és győri rendőr-kapitányságot, hogy eleget tegyen az ítélőtábla instrukcióinak, s beszerezzen bizonyos iratokat.A mosonmagyaróvári meg is érkezett.N.-né K. Judit feljelentést tett ismeretlen tettes ellen 2012 nyarán, amikor észrevette, hogy kocsija kerekét csak egy csavar tartja. Az autó rázására lett figyelmes. Elmondta akkor: bal hátsó kereket egy csavar tartotta, ez súlyos balesetet okozhatott volna állandó ingázása során.Beszélt a rendőrségen arról is hogy az autót akkor vette édesapja, ő az üzemben tartó. A negyedik csavar nem volt meglazítva, és a gumi kopott volt, ezért lehetetlen, hogy lopási kísérleti történt volna.Az ügyész kérte, hogy hallgassanak ki tanúként egy mosonmagyaróvári és egy győri rendőrőrnagyot a különösen védett tanúval és a sértettől származó DNS-mintákkal kapcsolatban. A körözéssel kapcsolatban magasabb rangú rendőr nyomozókat hallgatna meg a vád.Az ügyvéd nem tesz saját indítvány, de megkérdőjelezi, hogy szükséges-e korábban meghallgatott tanúkat ismételten beidézni.

Előzmények:

A Tatabányai Törvényszéken hétfőn hatályon kívül helyezés miatt újrakezdődött N. János pere, akit azzal vádoltak, hogy megölte feleségét, testét feldarabolta, maradványait részben elégette, majd szétszórta.Az elsőfokú bíróságként eljáró Tatabányai Törvényszék a gyanúsítottatN. János 29 hónapi előzetes letartóztatás után szabadlábra került. A 13 millió forintos bűnügyi költség az állam terhe maradt., és új eljárás lefolytatására kötelezte a Tatabányai Törvényszéket. A határozat szerint az elsőfokú bíróság például azt sem derítette fel teljeskörűen, mikor hol volt a vádlott. N. János az első tárgyalási napon a bíró kérdésére kijelentette, nem érzi magát bűnösnek, nem kíván vallomást tenni és kérdésekre sem válaszol. A tárgyalás további részében tanúként hallgatták meg a gyanúsított és az áldozat hozzátartozóit.Korábban, a felmentő ítélet indoklásakor a bíró elmondta, a halál okát a szakértők nem tudták megjelölni, emiatt az emberölést nem lehetett megállapítani. A darnózseli réten talált emberi maradványok DNS-azonosításához a mintákat az áldozat testvérétől szerezték be, így az azonosság nem bizonyítható kétséget kizáróan.A vád szerint N. János még 2011-ben rajtakapta feleségét a szeretőjével. Ezt követően az asszony válópert kezdeményezett és elköltözött otthonról, viszont annyira hiányoztak a gyermekei, hogy bejelentette hazaköltözését.N. János minden lehetséges alkalommal tagadta az emberölés elkövetését. A felmentő ítélet előtt az utolsó szó jogán azt mondta: nem követett el bűncselekményt, a gyerekei és a családja végig mellette álltak.