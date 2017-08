Újra utazhatunk vonattal Pozsonyba

A próbamenet augusztus elején kedvező eredménnyel lezajlott

December 10-től újraindul a vonatközlekedés Hegyeshalomból a szlovák főváros felé Rajkán keresztül – tájékoztatta a kétoldalú tárgyalások eredményéről a Kisalföldet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Nagy István, a térség országgyűlési képviselője szerint ez lehet az első lépés a későbbi Győr–Pozsony járathoz.A próbamenetet augusztus elején indították, s a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztályának tájékoztatása szerint most már bizonyossá vált: december 10-től, a 2017/2018. évi menetrendváltástól újból vonatozhatunk Hegyeshalomtól Rajkán és Oroszváron (Rusovce) keresztül Pozsony-Ligetfaluba.Amint arról korábban írtunk (Kisalföld, 2017. március 29.), a Hegyeshalmon át Rajka felé tartó szerelvényeket még 2009-ben leállították, hiába tiltakoztak az érintett települések. Azóta is voltak próbálkozások (2011-ben Nagy István parlamenti képviselő a személyszállítás újbóli megindítása érdekében szólalt fel a parlamentben), de a vasúti személyközlekedés újraindításának költségeit északi szomszédunk vasúttársasága nem vállalta. Számításuk szerint ez napi nyolc vonatpárral évente közel 180 millió forint lenne. Ki fedezze a költségeket? – erről szóltak az elmúlt évek.A kétoldalú tárgyalások eredményeként megszületett döntés értelmében azonban már nem csak autóval vagy kerékpárral tudunk eljutni a térségből a közeli szlovák fővárosba az év végétől. Az illetékes minisztérium közlése szerint naponta négy vonatpár indul majd a Hegyeshalom–Rajka–Oroszvár–Pozsony-Ligetfalu viszonylatban, ezenkívül hétfőtől szombatig (a szlovákiai hivatalos ünnepnapok kivételével) egy további Rajka és Pozsony-Ligetfalu között.

A járatok tehát nem érintik Győrt vagy Mosonmagyaróvárt, azonban a hegyeshalmi állomáson mindegyik vonathoz rövid átszállási idővel jó csatlakozási lehetőségek adódnak mindkét településre – ígérik. Mint megtudtuk, a pontos árakról még folynak az egyeztetések.– Régi, hosszú küzdelem a pozsonyi vonatközlekedés újraindítása, hogy ne csak Komáromon keresztül lehessen eljutni vonattal a szlovák fővárosba. Ez a lehetőség gazdasági övezeteket kapcsol össze – fogalmazott Nagy István, a térség országgyűlési képviselője, aki arra számít, hogy elsősorban a nálunk élő szlovák állampolgárok munkába jutását segíti ez a tömegközlekedési eszköz, s hozzánk is vonz északi szomszédainktól vendégeket. Bízik benne, hogy a magyarok közül is egyre többen fedezik fel majd újra a közeli szlovák főváros nyújtotta lehetőségeket. A parlamenti államtitkár szerint a járatok kihasználtságát vizsgálni fogják, és várhatóan ez csak egy első lépés, hogy a későbbiekben Győrből is átszállás nélkül elvonatozhassunk Pozsonyba.A turizmus fejlődési lehetőségét látja Szőke László hegyeshalmi polgármester is: „Mindenképpen jó és szükséges a vonatközlekedés visszaállítása Pozsony felé. Ez így természetes, hogy a 15 kilométerre fekvő fővárosba tömegközlekedéssel is el lehessen jutni" – hangsúlyozta a faluvezető. A járatok újraindítása nemcsak a Hegyeshalomban élő mintegy kétszáz szlovák állampolgárt szolgálja, hanem azokat is, akik egy hétvégére a pozsonyi belvárosba látogatnának.Örömmel vette a járatok újraindulásának hírét Kiss Vince rajkai polgármester is: „Szakmai kérdésekbe nem állt módunkban beleszólni, ám reméljük, hogy úgy alakítják ki a menetrendeket, hogy Hegyeshalomból és Pozsony-Ligetfaluból is megfelelő átszállási lehetőségeket biztosítanak. Így sokan szoknak majd vissza a tömegközlekedésre" – fogalmazott a rajkai faluvezető. Ő azért is támogatja a vonatközlekedést, mert ahogy Pozsony agglomerációja terjeszkedik, úgy egyre zsúfoltabbak a közutak. A dugókat pedig vonattal el lehet kerülni. Rajkán egyébként 1500 szlovák állampolgár jelentkezett be, de mintegy négyezer szlovák is élhet itt. Ők most busszal is járhatnak Pozsonyba.