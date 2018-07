Újabb lépés Szigetközért - Mintegy kétmilliárdból javítják a Felső-Duna mellékágrendszerének árvízvédelmét

„Rendkívüli állapotban 1995-ben mindössze néhány hónapunk volt a felső-szigetközi vízpótlás kiépítésére. Megoldottuk, de a rendszert nem évtizedekre terveztük, azt gondoltuk, néhány év alatt rendeződik a vízlépcső-kérdés, Szigetköz és Csallóköz közös ügye. A vízpótló-rendszer 23 év elteltével már nem stabil, gyakori az árvízkár, s végre lejött az ideje, hogy a megépített műveket stabilizáljuk, a turizmushoz, a természetvédelem igényeihez is igazítsuk" – röviden így foglalható össze Láng Istvánnak, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettesének szavaival a mostani szigetközi fejlesztés lényege.



Erre 1 milliárd 906 millió forint van a kasszában, a fejlesztés szerdán a nyitóünnepséggel hivatalosan is elindult, s várhatóan 2021.február 15-én fejeződik be. A Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása első ütemének kivitelezése szeptemberben indul, s elsősorban az árvízlevezető-képességet növeli és az ökológiai állapotokat javítja. Megjegyzendő: összességében az 1995-ben kiépített szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer máig jól működik, „szlovák oldalon is hasonlót szeretnének" – mondta Németh József regionális vízügyi igazgató. A beruházás a főmeder és mellékágrendszer ökológiai kapcsolatát is javítja. Emlékeznek? A 2012-es népi kezdeményezésünkbe is ezt (és az Öreg-Duna vízszintemelését) sürgettük.



A mostani fejlesztés hét települést érint, Rajkát, Dunakilitit, Dunaszigetet, Kisbodakot, Dunaremetét, Lipótot és Ásványrárót.



A mostani fejlesztés kivitelezője a Mészáros és Mészáros Kft, projektvezetője Németh Tamás elmondta: a munka két fő eleme a mellékágak kotrása (34 ponton) és a műtárgyak stabilizálása, felújítása (47 helyen). A kikotort anyagot a töltés sávjában helyezik el, Natura 2000-es területen a környezet kímélésre, védett élőhelyeken

pedig a leggyorsabb munkavégzésre törekednek.



Dr. Nagy István agrárminiszter, országgyűlési képviselő a térségi összefogást hangsúlyozta, s azt, hogy Szigetközbe visszatért az élet. „Lerakjuk a nyugodt építkezés alapját" – utalt a mostani beruházásra.