Új vasúti híd készült a Lajta folyón, ismét járnak a vonatok Rajka és Hegyeshalom között - fotók

A régi műtárgy bontása és az új híd beépítése mintegy három hónapot vett igénybe, ez idő alatt teljes kizárásos vágányzár volt az érintett szakaszon.A régi Lajta bal parti vasúti csatornahíd eredetileg 1931-ben készült, a műtárgy azonban a II. Világháború végén súlyosan megrongálódott, amelyet követően 1957-ben történt meg a hídszerkezet teljes helyreállítása. Egy 2014-ben elvégzett statikai vizsgálat megállapította, hogy a létesítmény szerkezeti elemei elhasználódtak, ezért a hidat mindenképpen cserélni szükséges. Az átalakításra több terv is készült, a GYSEV Zrt. végül a teljes kizárásos vágányzár mellett végzett átépítés mellett döntött, így augusztustól november elejéig vonatpótló autóbuszok közlekedtek Rajka és Hegyeshalom között.Az átépítés magába foglalta a régi hídszerkezet és az azt alátámasztó alépítmények, pl. hídfők, alapozások bontását, a kapcsolódó vasúti pálya, felsővezeték, ideiglenes átalakítását, bontását valamint a hídon lévő biztosító berendezési és távközlési kábelek védelembe helyezését.Az új hídszerkezet Nyíregyházán készült, a 29 méter hosszú műtárgyat tréleren szállították a helyszínre. Az alsópályás, rácsos acélszerkezetet ún. betolásos technológiával október közepén építették be. A munkálatok során a szakemberek a csatlakozó vasúti pályaszakaszt is átépítették, amely így már megfelel a jelenleg érvényes szabványok szerint a teherbírási követelményeknek. Az új hídon az ágyazatátvezetéses technológiának köszönhetően csendesebbé válik a vasúti közlekedés, emellett javul az árvízi biztonság mértéke is.A vonatforgalom november elején indult meg Hegyeshalom és Rajka között, a Lajta folyón átvezető, új vasúti hídon. Jelenleg a próbaüzem zajlik, így egyelőre 40 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, várhatóan december közepétől azonban az érintett pálya többi szakaszán érvényes 100 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vasúti hídon a vonatok.A régi Lajta bal parti vasúti csatornahíd jelentősége a nemzetközi vasúti közlekedés szempontjából is kiemelt, hiszen a műtárgyon keresztül fut a Budapest-Varsó vasúti tengely forgalma. A beruházás nettó költsége csaknem 800 millió forint volt, melyet saját forrásból biztosított a GYSEV Zrt.