Új mesterképzési szakot, vízgazdálkodási mérnöki képzést indít a Széchenyi Egyetem Mosonmagyaróváron

Új mesterképzési szakot, vízgazdálkodási mérnöki képzést indít a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kara.



A Magyar Akkreditációs Bizottság – elismerve a szak gondozását végző oktatók, társintézmények oktatási és tudományos munkáját - támogatta a szak indítását. Ezzel régi terve teljesült a Karnak: az egykor az Óvári Akadémián kiválóan működött, országosan és nemzetközileg is elismert, egyedülálló vízügyes képzést újra indíthatják.



A vízgazdálkodási ismeretekkel rendelkező szakemberek hiánya mind jobban megmutatkozik a hazai s a nemzetközi szinten is. A klímaváltozás, a szélsőséges időjárások, az ivóvíz-bázisok megőrzése, a hatékony öntözés mind nagyobb területen történő alkalmazása szükségessé teszi az erre alkalmas szakembergárda sokoldalú képzését. Ezért a vízügyes képzés megvalósítását szervezi az egyetem.



A képzés első alkalommal 2019 februárjában indul az alapképzést befejezett hallgatóknak nappali és levelező tagozaton. A képzésre 2018. november 15-ig lehet jelentkezni.



Az idei évben ünnepli alapításának 200. évfordulóját a méltán elismert mosonmagyaróvári Mezőgazdasági- és Élelmiszer-tudományi Kar. A Széchenyi István Egyetem óvári karának, a városnak vízzel való szoros kapcsolata kedvező földrajzi fekvéséből is ered. Mosonmagyaróvár a Mosoni-Duna, a Lajta folyó által meghatározott város. A hasonlóan jó vizes alapadottságokkal rendelkező Győr, az egyetem is motiválja, hogy egy vizes képzés megvalósuljon a térségben.



Az Óvári Akadémiát alapító Wittman Antal is végzett vízgazdálkodási tevékenységet a környéken: a márialigeti uradalom öntözőrendszerének a kidolgozása a nevéhez fűződik, de készített terveket a Hanság lecsapolására, a Fertő-tó rendezésére is.



Mosonmagyaróváron évszázados hagyománya van a vízgazdálkodással kapcsolatos képzéseknek. A XIX. század derekán az akkor már méltán híres és elismert „Magyaróvári Akadémia" az országban először a vízügyi mérnököknek egy meglévő diplomára alapozott képzést hirdetett.



Ez nagyban köszönhető az Akadémia egykori hallgatójának, Kvassay Jenőnek, a híres vízügyi szakembernek, az egykori Kultúrmérnöki Hivatal vezetőjének. Ennek eredményeként 1883-tól törvényi előírás alapján Óváron posztgraduális képzés indult folyam- és kultúrmérnökök részére, amelynek a végén kultúrmérnöki szakvizsgát tettek a hallgatók. Egyedülálló lehetőség volt ez az országban ekkor, s Közép-Európából érkeztek a tanulni vágyók, hogy vizes tárgyakat tanuljanak.



A tanulmányi előrehaladás általában úgy történt, hogy a hallgatók a Műegyetemen okleveles mérnöki képzésen vettek részt, ezután tanulmányaik kiegészítéseként Magyaróváron vízügyi képzésen tanultak tovább. Itt vízgazdálkodással, folyamszabályozással és szakmai tárgyakkal egészítették ki tudásukat. Ez a képzés abban a korban egyedülállóan magas színvonalon történt, több generációnyi vízügyi szakembert adott az országnak, s Európának is.



Híres egykori hallgató volt Rohringer Sándor, aki később a Műegyetem rektora lett, Viczián Ede vízügyi szakember végezte a XIX.-XX. század fordulóján a magyar vízi erők felmérését, Mosonyi Emil Európa-szerte híres mérnök lett, akinek elévülhetetlen érdemei voltak a Rajna-Majna-Duna csatorna létrejöttében.

A történelmi változások miatt ez a képzés a XX. század derekán megszűnt, de kitörölhetetlen értékeket jelent ma is a hazai vízgazdálkodás fejlődésében.



Most lehetőség nyílt arra, hogy Mosonmagyaróvár újra vízgazdálkodással kapcsolatos alap-, és mesterképzést indítson, amelyet a Széchenyi István Egyetem szorosan együttműködő Karai még sokoldalúbbá tesznek.



A kiváló szakembergárda rendelkezésre áll, a hely történelmi hagyományai pedig biztosítják, hogy a vízügyi képzés újjászületése a kor követelményeinek megfelelően átalakított formában, magas színvonalon rendelkezésre állnak – mondta el dr. Szakál Pál professzor, a széchenyis vízügyes képzés szakmai vezetője, a támogató munkaerő-piaci háttér koordinálója.