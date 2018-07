Új és régi vezetők az óvodákban Mosonmagyaróváron

Kocsisné Zajcsics Erzsébet az Őzikés óvodások körében.

Óvodavezetői pályázatok elbírálása is napirendre került Mosonmagyaróvár képviselő-testületének legutóbbi ülésén. Július végén ugyanis négy óvodavezetőnek jár le a megbízatása, illetve egy óvodavezető nyugdíjba kívánt vonulni. Így ezeket az álláshelyeket megpályáztatták.A Lurkóvár Napköziotthonos Óvodát eddig irányító Káléné Takács Erika szintén nyugdíjas lett. Helyét Kovács Anett Éva veszi át, miután egyedüli pályázóként az alkalmazotti és nevelőtestületi értekezleten, majd a testületi ülésen is bizalmat szavaztak neki. A Majoroki és Őzikés Óvoda vezetői, Dobóczky Istvánné és Kocsisné Zajcsiscs Erzsébet újabb öt évre folytathatják a megkezdett munkát.Lantos Tündének, a Bóbita Napköziotthonos Óvoda vezetőjének szintén lejárt a megbízatása. Erre az állásra pályázat nem érkezett, ezért feladatait a törvény szerint helyettese, Szücsné Gulyás Marianna veszi át. Hasonló a helyzet az Ostermayer Óvodában is. Senki nem pályázott, ezért Czirókné Sury Ildikó teendőit szintén helyettese, Molnárné Keinauf Ilona végzi el. A Bóbita és az Ostermayer Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására a képviselő-testület ismételten pályázatot ír ki. Előbbit a 2019. augusztus 1-jétől 2024. július 31-ig (2019. április 30-i beadási határidővel), utóbbit a 2018. december 1-jétől 2023. július 31-ig (2018. szeptember 30-i beadási határidővel) terjedő időszakra.Az ülésen arról is döntöttek, hogy a Vackor Óvodát két éve irányító Tibáné Kalocsai Zitát további három évre megbízzák az intézményvezetéssel.– Negyedik ciklusomra pályáztam: a 2003-ban elkezdett munkát szeretném folytatni, a hagyományokkal, színes programokkal a gyermekek örömére, együttműködve a szülőkkel, támaszkodva a huszonhét tagú nevelőtestületre – fejtette ki Kocsisné Zajcsics Erzsébet, az Őzikés Óvoda vezetője. Mint elmondta, jelenleg 170 kisgyermeket fogadnak a nyolc csoportban, ami a nevelési év végére akár a 190-et is elérheti.– Az elmúlt években sokat szépült az óvodánk, jelentős összeget költött az önkormányzat. Tetőt cseréltek, felnőttmosdókat újítottak fel, egy szárnyon ablakot cseréltek és szigetelték, festették az épületet. Hamarosan megkezdődhetnek a nyári munkák, többek között új járólapokat helyeznek el a belső térben. A jövő év nagy feladata lesz az udvar rendezése, új járdákkal – fűzte hozzá az intézményvezető.