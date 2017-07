Tűzszerészbúvárok gyakoroltak a hegyeshalmi bányatóban

Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred nyolc tűzszerészbúvárja gyakorolt a hegyeshalmi bányatónál. Magyarországon főként a Duna és a Balaton vize ad feladatot a tűzszerészbúvároknak.

Több mint hét évtized után is még évente mintegy háromezerszer kísért a múlt. Körülbelül ennyiszer akad ugyanis dolguk a katonai tűzszerészeknek katonai eredetű robbanótestek megsemmisítésében (ezek jelentős többsége a második világháború idejéből származik). Ebből évente 20–30 esetben víz alá kell merülniük. Ez az életveszélyes feladat a tűzszerészbúvárokra hárul.

A megyében is visszaköszön a múlt

Még 2000. augusztus 22-én írtunk arról a Kisalföldben, hogy a győri Aranyparton és környékén, az egyik hegyeshalmi bányatóban, valamint a mosonmagyaróvári ivókútnál legalább száz gránátot szedtek össze, a legtöbbet még a ’80-as években. Az is előfordult, hogy a győri vízmű csatornaépítési munkálatait a sorozatos gránátmegsemmisítések miatt kellett megszakítani. „Aknagránát a mosoni fészerben" címmel pedig 2017. július 19-én számoltunk be arról, hogy mosonmagyaróvári családi ház melléképületében bukkant repeszaknagránátra a minap Tóth Mihály és felesége, Andrea.

A Győri Búvár Sportegyesülettel kötött együttműködésnek köszönhetően a napokban az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred nyolc tűzszerészbúvárja látogatott el a hegyeshalmi bányatóhoz, mely a sportegyesület bázisa.– A hegyeshalmi bányató nem ismeretlen néhány tagunk számára, viszont ez az első alkalom, hogy az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred tagjai közel egy hetet töltenek el itt kiképzéssel – tudjuk meg Kiss Balázs hadnagytól.A bázis egyébként berendezett pályával rendelkezik, a víz alatt például csónakkal, stéggel. Így a tűzszerészbúvárok a szintezést, lebegést megfelelő körülmények között tudják gyakorolni. Naponta hat órát gyakorlatoznak víz alatt, sőt, éjszaka is víz alá merülnek.A hegyeshalmi bányató további előnye, hogy tiszta a vize, így jók a látási viszonyok is. Jó időben négy-öt méter, szél esetében ez másfél méterre csökken. A tűzszerészbúvárok munkájában egyébként a látótávolság korlátozottsága és a sodrás jelenti a legnagyobb nehézséget. Hazai pályák mellett Szlovákiában is gyakorlatoznak. A szlovák műszaki búvárokkal kötött együttműködés keretében a feketenyéki tónál is merülnek.A hadnagy arról is beszélt, hogy Magyarországon főként a Duna és a Balaton vize adfeladatot, ahol hadihajós szolgálat áll rendelkezésre a gyorsabb reagálás érdekében. Van, amikor horgászok akadnak a robbanótestre, de különböző építési és karbantartási munkáknál is találnak robbanóanyagokat.A folyóvizek és tavak mellett akár kutak mélyén is rejtőzhet a múlt.