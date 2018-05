Tűz pusztított egy családi házban Mosonszolnokon, lakhatatlanná vált az épület

A tűzesethez a mosonmagyaróvári, a lébényi és a csornai hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is riasztották. A tűz a családi ház hátsó részében keletkezett és átterjedt a tető egy részére is.



A tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az épületből két korábban felrobbant gázpalack maradványait és egy ép gázpalackot is kihoztak, amit nem ért hőhatás. A tűzeset során nem sérült meg senki, a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó család rokonokhoz költözött - tájékoztatott Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.