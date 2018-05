Turisztikai látványosság is lesz a Duna-híd

A Kisalföld május ötödikei számában „Már rendelkezésre áll a pénz az új hídra" címmel írtunk arról, hogy a turizmust és három, a bősi erőmű felvízcsatornája által elzárt csallóközi magyar falu összeköttetését is szolgálja a Dunakilitinél felépülő új gyalogos-kerékpáros Duna-híd. Az összeg 85 százalékát az európai uniós finanszírozású Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program biztosítja, a maradék 15 százalékot pedig a két ország önerőként teszi hozzá.



Álomból valóság



A beruházás jogerős engedélyekkel rendelkezik és a két ország közötti államközi szerződések is tartalmazzák. A mostani döntés után a támogatási szerződés aláírása és a közbeszerzés lebonyolítása, végül az építési munkálatokkövetkeznek. Az egykori álom mintegy egy évtized után, 2021 augusztusára válhat valósággá.

– Most már elhisszük, hogy valóban megépülhet a híd, s várhatóan 2021 augusztusában át lehet adni – reagált Kovács Andorné dunakiliti polgármester a fenti hírre. Évekkel ezelőtt született meg a gondolat, hogy a szigetközi és a csallóközi falvakat össze kellene kötni. Az elképzelést számos egyeztetés előzte meg. A beruházás hatalmas költsége miatt azonban kételyek is felmerültek...



Nagy autós forgalom



Feketeerdő polgármestere, Novák András is örömmel fogadta, hogy megkapta a támogatást a beruházás. A faluvezetők a közlekedésbiztonság kérdését is felvetik.



– A híd mellett nagyon fontos lenne a kerékpárút kiépítése, hiszen egyre nagyobb a forgalom, amivel a bicikliseknek szembesülniük kell. A jelen tervekben magyar oldalon 760 méternyi szakasz kiépítése szerepel, ami a hídtól a duzzasztóműig vezet el. Ezt azonban tovább kellene folytatni, véleményünk szerint Mosonmagyaróvár irányába, ahol lehetne az EuroVelo útvonalhoz csatlakozni – hívta fel a figyelmet a dunakiliti faluvezető. Egyetért vele feketeerdői kollégája is.



Egy kisebb híd is épül



Februárban azt a helyszínt tekintettük meg, ahol magyar oldalon kiköt majd a híd (körülbelül háromszáz méternyire a duzzasztóműtől), most pedig a szlovák oldalon jártuk be a helyszínt Boráros József doborgazi polgármesterrel.



– Az a mondás járja, hogy legalább tíz év kell egy híd elkészültéig. Ezt a műtárgyat Nagy László mérnök tervezte, és igazi turisztikai látványosság lesz a közepén egy kilátóval – vélekedett a doborgazi faluvezető.

Mint mondja, a Dunán átívelő híd körülbelül három kilométernyire fekszik a csallóközi településtől. A szlovák oldalon egyébként 1,6 kilométeres kerékpárút szerepel a jelen elképzelések között. Ennek meghosszabbítására a faluig is ígéret érkezett. Mivel élénk az autós forgalom, ezért a doborgazi vízi erőműnél egy 54 méteres kisebb hidat is terveztek, mely a Dunát az ágrendszerrel összekötő csatorna fölött vezet majd át.

– A pozsonyiak körében egyre népszerűbb a kerékpározás. Megfelelően célzott reklámmal szerintem nagyobb turistaforgalom várható majd a két ország között – tette hozzá Boráros József, megjegyezve azt is, hogy a falubeliek is nagy reményekkel néznek a jelentős beruházás elé.