"Többről szól ez, mint a leadott kilókról" - Hajrába ért az első mosonmagyaróvári Életmód Club

Január 7-én startolt el a mosonmagyaróvári Életmód Club, melynek közel 60 tagja hasonló életmódváltásra vállalkozott, mintA 12 héten át tartó program országos szinten is egyedinek számít: a tagok komplex csomagot kapnak az életmódváltáshoz.

"Az Életmód Club a teljes életmódváltáshoz ad segítséget egy csoportos program keretein belül. Az a célunk, hogy a sport és a helyes táplálkozás a klubtagok életének részévé váljon. Hogy ne tehernek érezzék a fittebb életet, hanem a program végére természetes legyen számukra. Tulajdonképpen bárki jelentkezhetett, aki változtatni akart: túlsúlyos, sovány, és olyan is, aki az egészségügyi problémáit szerette volna megoldani az életmódváltással" - mesélte a kisalfold.hu-nak Freimann Sándor, az Életmód Club megálmodója."A program országos szinten egyedi, nincs ehhez hasonló. A tagok ugyanis nemcsak egy-egy diétát, edzéstervet és üres ígéreteket kapnak. A 12 hetet három ciklusra bontottuk fel, minden ciklus első hetében a Botond Fitness és a Cutler Gym edzőivel sajátítják el a gyakorlatok helyes kivitelezését, és ismerkednek meg az egyre nehezedő, személyre szabott edzésterveikkel. Utána három hétig önállóan edzenek, kilépnek a saját komfortzónájukból. A diétájuk szintén egyénre szabott, mindannyiuknak más - tette hozzá."Azon túl, hogy elmondjuk nekik, mikor mit és mennyit egyenek, abban is segítünk, hogy megtanulják elkészíteni a diétás ételeket. Havonta több alkalommal elméleti előadásokat is tartunk. Például főzésről, edzéselméletről, táplálékkiegészítőkről, és számos olyan hasznos témáról, amely biztos elméleti hátteret ad a tagoknak. Ezeken az előadásokon Vörös Zoltán WABBA világbajnok testépítő, és bloggerünk, Nagy Eszter is közreműködik" - mondta el Freimann Sándor, aki hangsúlyozta: a program többről szól annál, hogy a klubtagok szebb testet formáljanak maguknak."Mi csupán elindítjuk őket az úton. Egy egészségesebb, fittebb úton, amit a három hónap után már önállóan is tovább tudnak járni. Több magabiztossággal és erővel. A program végére ugyanis maguk is meglepődnek majd, mennyi erejük van, és mi mindenre képesek. Egy olyan utat járnak, amire nem mindenki képes" - tette hozzá.A csoport tagjai a kilencedik hétnél járnak. A hajrá még hátra van, ám ennek ellenére sokuk változása már most látványos.

A csúcs nálam 105 kiló volt. Akkor döntöttem el, hogy változtatok, lefogyok. Négy évvel később, diplomaosztómon már 74 kilót már nyomtam. Akkor csúsztak el a dolgok, amikor elkezdtem dolgozni, és a rendszer teljesen elveszett az életemből. Újra 80 kiló fölé csúsztam, ami frusztrálttá tett. Vékony akartam lenni, izmos, és lapos hasú. Ezért jelentkeztem. Már most 73 kiló alatt vagyok, tíz kilót fogytam. Ugyan a program nagyon kemény, de megéri. Újra motivált vagyok, és szeretnék újra az a lendületes lány lenni, aki régen. A cél, hogy 6-al kezdődjön a súlyom

- mesélte a kisalfold.hu-nak Végh Viktória.Jankóné Bálint Melinda célja szintén a fogyás volt, ám azt mondja, többet kapott ennél.

Újra 55 kiló akartam lenni, annyi, mint amikor teherbe estem. Ezt már most elértem. Ennél azonban többet kaptam: energiát és lendületet. Jó érzés, hogy a szabadnapjaimon lustálkodás helyett valami hasznosat teszek magamért.

Scherb Gabriella csinosabban szeretett volna öltözködni, kényelmesebben érezni magát, emellett javítani az egészségi állapotán.

Az utóbbi időben rendszeresen fájt a lábam, néha nem tudtam ráállni a fájdalomtól. És mivel nem akarok lábfájós, bicegős, panaszkodós öregasszony lenni, tudtam, hogy a súlyomból faragni kell. Tudtam, hogy segítség kell. Elsősorban a diéta összeállításához, másodsorban a motiváció fenntartásához, harmadsorban az edzésprogram összeállításához. A program pedig ezt kínálta. A gépektől idegenkedtem először egy kicsit, korábban el sem tudtam volna magamat képzelni egy edzőteremben. Milyen bolond voltam! Már néhány hét után látható volt a testem formálódása. A program legnagyobb hozadékának azt tartom, hogy megkaptuk azt az információt, amivel az életmódunkon pozitív irányban változtatni tudunk, illetve a program végére birtokában leszünk annak a tudásnak is, ezt hogyan tarthatjuk fenn. Emellett a célként kitűzött 12 kilóból 9-et már lefogytam.

Többről szól ez, mint a súlyunk változásáról. Az önismeret mellett rendszert is hozott az életembe

- mesélte Hochleitner Hajnalka.



A pozitív változásért azonban keményen meg kell küzdeniük.

Volt, amikor könnyebben ment, de volt, amikor hatalmas akaraterő kellett ahhoz, hogy a kedvenc édességeimből még csak egy harapást se egyek, amikor ott voltak a közelemben. Talán ennek következménye, hogy durva hangulatingadozásaim voltak, és többször is elhangzott a "Bocsi, kicsit éhes vagyok, szóval majd később beszélünk". De: egyszer sem gondolkodtam el azon, hogy vajon tényleg akarom-e ezt. Mert amikor jött egy hullámvölgy, akkor mindig elképzeltem, hogy a végén milyen elégedett leszek majd magammal

- mesélte Horváth Zsófi, aki már 8 kilótól szabadult meg.



Molnár Ibolya bloggerünk átalakulásából merített erőt.

Tudtam már mikor jelentkeztem a programba, hogy nem lesz egyszerű. De végigkísértem Eszter átalakulását, és ez erőt, hitet adott. Erősebb lettem fizikailag, mentálisan és most már hogy szemmel látható a változás, sőt, követőim is lettek. Már nyolc kilót fogytam le.



Családi Viktória elsősorban nem fogyni akart, hanem motivációra vágyott.

Motivációra és húzóerőre volt szükségem, hogy újból belevessem magam a rendszeres edzésbe és a helyes táplálkozásba. Sportolni mindig is sportolgattam, de nem teljes erőbedobással mint most. Úgy átformálódott a testem, hogy még én magam is meglepődtem rajta. Nem mondom, hogy egyszerű a kemény diétát betartani és minimum heti négyszer két órát edzeni de megéri. Megéri minden perc és minden nem megevett falat.



Családi Viktória



Rác Szabó Ágnes azt mesélte, azok, akik az elején megszólták, most hozzá fordulnak tanácsért.

Én csak mosolyogtam ezeken, de titkon nagyon rosszul esett, hogy nem hisznek bennem. Aztán eltelt 4 hét, és már látszódni kezdett az eredmény. Azok az emberek jönnek oda hozzám tanácsot kérni akik az elején fricskáztak.



Fehér József mozdonyvezetőként dolgozik, nehéz volt rendszert kialakítania az étkezésben.

De sikerült, aminek mínusz 12 kiló az eredménye. És az új, egészségesebb életvitelem.

Fehér József



A mosonmagyaróvárival párhuzamosan a győri Cutler Fitness is útjára indította a Clubot, a győri csapat beszámolóját jövő héten olvashatják!