Több fát és zöldterületet szeretnének, tüntettek Mosonmagyaróváron

– Azért hívtuk életre a mozgalmat, mert azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan elégedetlenek azzal, ami a városban történik – mondta Wicher Nikolett, a szombat délutáni tüntetés főszervezője. – A városközpont és egyes részek beépítése olyan méreteket ölt, aminek következményeként egyre zsúfoltabbá válik lakókörnyezetünk. Ráadásul úgy érezzük, hogy emiatt gyakorlatilag nem marad zöldterület. Ha további építkezésekre van szükség, akkor az történjen a város szélén, ne pedig a központban! Az utolsó csepp, egyben nagyon fájó pont volt az, amikor a Kühne-pályát értékesítették. Most pedig félthetjük a csónakházat is, hogy a lakópark további bővítésével nehogy ugyanerre a sorsra jusson. Úgy látjuk, hogy egészséges fák sorát vágják ki, más és más érdekből. Meg kell állítani azt, hogy a füves, fás területeket építési területnek minősítsék, mert egy talpalatnyi zöld sem fog maradni. És mindenhol ez történik a városban – mondta Nikolett a Kisalföldnek.A szervezők és a kezdeményezéshez csatlakozók azt szeretnék, ha minél több fát ültetnének a városban, a régi területeket pedig megtartanák.– Sok ötletünk lenne – tette hozzá a főszervező. – A parkolókat ki lehetne használni, a környezet is szebb lenne, ráadásul nagyon sok helyen örülnének az autósok, ha árnyékban hagyhatnák a járműveiket. Parkokat, ligeteket kellene kialakítani és nemcsak úgy, hogy kaviccsal felszórják és évelőket meg kisebb díszfákat ültetnek. Ráadásul ezeket vegyszerezik, az anyagból pedig jut a lakosoknak is a nyitott ablakokon keresztül. Ez senkinek sem jó.Sokan aláírták a petíciót, civil szervezetekkel egyeztettek. Következő lépésként az októberi közmeghallgatáson vázolnák elképzeléseiket a városvezetés számára.A tüntetők végigjárták a város fontosabb pontjait, hogy felhívják az emberek figyelmét a jó ügyre.