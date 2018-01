Teltház az M1-es autópályán: minden napra jut egy baleset

, hogy statisztikai adatok szerint míg 1996-ban naponta átlagosan mindössze 6 ezer jármű haladt el az autópályán Hegyeshalomnál, addig 2010-ben ez a szám 22 ezer volt, az elmúlt évben pedig már 33 ezer járművet számláltak egy napon. A helyzet még rosszabb Győr környékén, ahol a tíz évvel ezelőtti 14 ezerről 2016-ra 46 ezerre nőtt a napi forgalom.A megnövekedett forgalom okozta problémákkal nap mint nap szembesül a rendőrség is. Amint azt a mosonvarmegye.net Halász Sándor rendőr őrnagytól, az autópálya alosztály vezetőjétől megtudta: az utóbbi években átlagosan naponta történik baleset a hozzájuk tartozó hetvenkét kilométeres sztrádaszakaszon, ami a hegyeshalmi átkelőtől a megyehatárig tart.Az alosztályvezető elmondta: tapasztalatuk, hogy míg a főutakon, mellékutakon a téli időjárás beköszöntével az autósok óvatosabban közlekednek és kevesebb a baleset, addig a sztrádán éppen ebben az időszakban nő az ütközések száma.Noha ilyenkor a rendőrség is több fórumon figyelmeztet a megváltozott időjárás- és útviszonyok okozta veszélyekre, sok autós sablonos közlésnek veszi mindezt. Azt gondolják, az autópályadíj megfizetésével a nyári évszakokhoz hasonló útviszonyokat biztosítanak számukra. Az elhaladó sószóró láttán úgy vélik, nem fagyhat le a burkolat. A rendőrök ebben az időszakban gyakorta tapasztalják egy-egy balesetnél, hogy az árokba hajtott, csúszott autó vezetője azzal magyarázza a történteket, hogy még a megengedett sebességhatárt sem érte el, csak száztízzel hajtott.A balesetek miatt a feltorlódott sorban újabb ütközések történhetnek, ami sajnos szintén gyakori.Jó tanács a téli időszakban, hogy megtankolt autóval hajtsanak fel a sztrádára, hiszen egy torlódás esetén kifogyhat az üzemanyag, amire több példa is volt az elmúlt időszakban. Legalább ilyen fontos, hogy egy takarót bekészítsenek az autóba, ami szintén hasznos lehet a nagy hidegben történő várakozásnál.Halász Sándor további tanácsait és figyelmeztetéseit megtalálják ide kattintva.