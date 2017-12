Tavalyi válása óta igyekszik talpra állni a mosonmagyaróvári asszony

Sölét Anita sok keresztet cipelt élete során: a lelki traumák mellett a fizikai fájdalmak sem kerülték el és mindezt anyagi nehézségek is követték. Az asszony tavalyi válása óta igyekszik talpra állni.– 2012-ben megműtötték a jobb vállamat, ami után már nem tudtam ugyanúgy dolgozni, mint azelőtt. Többször is kórházba kerültem fizikai és lelki bajaim miatt. Húsz év után házasságomat tavaly januárban felbontották. A közös ingatlanból akkor még két gyerekkel elmenekültem Halásziba albérletbe. Rokkantjáradékos vagyok, a volt férjem adósságait tőlem tiltják és én is vettem fel hitelt, hogy az albérletet lakhatóvá tegyem, a gyermekeimet iskoláztassam. Mostanra odáig jutottunk, hogy harmincezer forint marad havonta – sorolja Sölét Anita, aki úgy emlékezik, sok-sok éven át minden karácsonya a vitáról szólt. Aztán két éve a testvére halt meg karácsony napján és a mostani ünnep is kilátástalannak tűnt.

– A sors mellém sodorta mostani társamat, abban bízom, új életet tudunk kezdeni. S hogy saját fedél alatt élhetek a párommal és a velem maradt lányommal, a tizenkét éves Boglárkával, ugyanis a húszéves fiam időközben elköltözött, édesapjával együtt vállal munkát – osztja meg az édesanya, aki abban is bízik, hogy visszakapja a tőle letiltott tartozásokat is.Az asszonynak nemrég csontelhalás miatt az összes alsó fogát ki kellett húzni, és most félő, hogy a felsőket is elveszíti. A 12 éves Boginak is fogszabályzóra lenne szüksége. Alapítványunk az asszonyt és lányát 150 ezer forinttal támogatja, amiből a fogsorra, a kislány fogszabályzójára és karácsonyra is jut az ünnepi asztalra.