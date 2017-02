Tanúk vallottak a kuruzslással vádolt mosonmagyaróvári férfiról a bíróság előtt

Dr. Bécsi Katalin bíró kezében a bűnjelként lefoglalt könyvvel.

A bírósági vádirat szerint dr. D. T. humán orvos, rákkutató látszatát keltette, a hozzá forduló daganatos betegeket életmód- és étkezési tanácsokkal látta el, számukra egy termék fogyasztását, valamint mega dózisú intravénás C-vitamin kúrát javasolt. Az intravénás C-vitamin kezelés invazív beavatkozásnak számít, a kúra elrendelését csak orvos végezheti.A tárgyalás kezdetén a védelem a vádlott személyiségi jogaira hivatkozva indítványozta a nyilvánosság kizárását a büntetőperről, ezt a bíróság nem látta indokoltnak.A tárgyaláson tett észrevételében az állatorvos végzettségű férfi híres kutatókra hivatkozva beszélt arról, hogy a rák betegséget energiahiány okozza, valamint hangsúlyozta, közel nyolcvanezer tanulmány szól a C-vitamin rákos megbetegedésekkel szembeni áldásos, jótékony hatásáról. Dr. D. T. többek között azt is megfogalmazta, hogy a C-vitamin kúrát korábban kutyákon alkalmazták, egy bull terrier gyógyulását a csontrákból az állaton alkalmazott C-vitamin kúra sikerességével magyarázta.

A bírósági iratok között szerepelnek D. T. bűnjelként lefoglalt könyvének fénymásolatai, melyeken fellelhető a C-vitamin adagolásának mintája.Egy gyógyszerész tanúvallomásában számolt be arról, miszerint amikor korábban a vádlottat megkérdezte, hogyan gyakorolhat állatorvosként humán gyógyászatot, a férfi kitérő válaszokat adott. Emellett a tanú vallomásában arra is kitért, hogy feltett szakmai, tudományos kérdéseire egyetlen elfogadható választ sem kapott D.T.-től. A vádlott könyvében megfogalmazott állításokat már-már humorosnak, egyben felháborítónak tartja.Egy másik tanú az alkalmazott C-vitamin kúra eredményeként beszélt gyógyulásáról. A kúrát saját maga végezte el, az intravénás C-vitamint egy budapesti patikából szerezte be. Ugyanakkor a vallomásból az is kiderült, hogy D. T. a beteg lelete alapján magasabb dózisú C-vitamin beadását javasolta, ám a tanú a medicina magas ára miatt "nem fogadott szót" az állatorvosnak.A büntetőper pénteken perbeszédekkel folytatódik.