Táblák is jelölik a szakmai színvonalat Mosonmagyaróváron - fotók

Idén 13. alkalommal adták át a "Moson vármegye iparosa" díjakat. Az elismerések velejárója egy kerámiatábla is, amely a díjazottak üzletére, lakóhelyének homlokzatára kerül. Így is hirdetvén, hogy az itt élők, dolgozók a régió megbecsült szakemberei, szolgáltatói. A tavalyi év iparosa Sárközi László lett Dunakilitiről, szakembere Bertalan Imre Darnózseliről, szolgáltatója pedig a Mágia Tours Mosonmagyaróvárról. Péntektől erről a díszes tábla is tanúskodik.Winkler Károly, a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnöke úgy fogalmazott, a "Moson vármegye iparosa" díj az elmúlt években sok vállalkozás, szakember számára nyújtott megbecsülést és elismerést.– E díj szellemiségének folytatása az ipartestület fontos feladatai közé tartozik. A díjazottak munkásságuk, szakmai életük egyik legkiemelkedőbb mérföldkövének tekintik a nekik odaítélt kitüntetést. Továbbra is fontos számunkra, hogy a régiónkban dolgozó, nívós munkát végző vállalkozások közül kerüljenek ki az elismertek.– A szakmai utánpótlás nevelése elsődleges feladata a szakoktatásnak. A velük együttműködő vállalkozások, szakemberek is segítik ezt a munkát. Szükségünk van képzett, munkájukra igényes fiatal munkatársakra. A mi felelősségünk is, hogy a kiválóságok ne vesszenek el az iparosság számára. A tanulók elhelyezését, folyamatos szakmai fejlődésének ellenőrzését az iskolákkal együttműködve erősítenünk kell – hangoztatta Winkler Károly.A 2016. évi iparosdíj díjazottjai és az Iposz elnöke, Németh László, valamint a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnöke, Winkler Károly.