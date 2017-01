Születésnapot ünnepelt a Széchenyi Polgári Kör - fotók

A múlt év vége felé rendhagyó módon kívántak ünnepelni, ezért a Cselley-házban gyűltek össze egy kis ünnepségre. Moldoványi Géza a Kör vezetője üdvözölte az egybegyűlteket, majd egy meglepetést tartogatott a tagok számára, mikor meghívta Talpasné Süle Ibolya tanárnőt és kis "csapatát" az összejövetel fényének emelésére.A tanárnő énekkel és fuvolajátékával szerzett megható perceket a résztvevőnek, majd a Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola diákjai, Stipkovits Natália, Megyimóri Virág, Szédelyi Rebeka és Borók Dorina csengő énekhangja töltötte be a termet.A siker nem maradt el, még egy közös éneklésre is nyílt alkalom. Ezután a terített asztaloknál folytatódott az eszmecsere, jövő évi programok megbeszélése, természetesen megvendégelve a fellépőket is.