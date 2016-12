Szülei elhagyták Márkot, a lébényi kamasz kezébe vette sorsát

Kamaszos félénkséggel ül velünk szemben, miközben a sors úgy hozta, idejekorán fel kellett nőnie. Pedig lehetett volna egy átlagos tinédzser, aki a suli után szórakozásként rúgja a bőrt (ahogy azt egyébként teszi is a helyi focicsapat kapusaként). Nem élhette át a gyermekkor szépségeit, nem vette körbe meleg szeretet és harmónia. Édesapja kezét kétéves korában már elengedte, amikor a szülők külön úton indultak el. Édesanyja fél éve máshol jár, s az addig gondját viselő anyai nagymama is meghalt.

Fehérvári Márk magára maradt, pedig akkor még a tizennyolcat sem töltötte be. A közben nagykorúvá vált fiatalembert szívességből anyja egykori élettársa fogadta be otthonába. Itt addig maradhat, amíg az iskolát be nem fejezi. Azaz jövő év nyaráig. Akkor végez ugyanis a csornai Csukás-iskolában mezőgazdasági gépészként. A szakmunkás-bizonyítvány megszerzéséhez szükséges traktorvizsga tanfolyami díját önerőből nem tudja előteremteni, ami így a jövőjét is veszélyezteti. Ezért is fordult segítségért a Kisalföldhöz.– Az édesanyám március közepén elhagyott engem. Akkor döntött úgy, hogy kilép az életemből. Azóta sem keresett, azt sem tudom, hol lehet. Édesapám közfoglalkoztatott, alacsony munkabére és életkörülményei miatt rá sem számíthatok. Szívességből anyám egykori párja fogadott be magához, amíg az iskolát be nem fejezem. Itt segítek az állatok gondozásában, fát vágok, mosogatok – kezd történetébe Márk.A fiúnak hét közben a Csukás kollégiumában biztosítanak helyet, étkezését egy budapesti alapítvány állja. Karácsonyig pedig a helyi Karitász a hétvégi étkezéseket támogatja. A fiatalembernek ugyanis a 13 ezer forintos családi pótlékot kell beosztania, amit hétvégente alkalmi munkákból egészít ki. Ebből csak ételre futja, nagy álmokra nem... És még így sem ritka, hogy korgó hassal kénytelen lefeküdni.Éppen kilátástalan anyagi helyzete miatt már-már az is kétségessé vált, hogyan szerezhet szakvizsgát, ha nem tudja kifizetni a traktorvezetési vizsga százezer forintos díját. A Kisalföld alapítványa Márk jövőjét szeretné segíteni e téren is, ezért 150 ezer forinttal kopogtattunk be hozzá. Ebből kifizeti a vizsga összegét és a maradékot tartalékolja. Ha elvégzi az iskolát, új fejezet kezdődhet az életében: a munkahely mellett ugyanis a lakhatása is kérdéses.A családsegítő szerint – aki szorosan fogja Márk kezét – a fiú páratlan lelkierővel és elszántsággal igyekszik saját sorsát rendezni. A jövőben a mezőgazdaságban szeretne elhelyezkedni. A lébényi fiatalembert hétvégi munkalehetőséggel és étkezésekkel, de ruhaneművel is lehet támogatni.