Sztárzenekarok lépnek fel az idei Nova Rock Fesztiválon

Már az első napon is sztárzenekarok lépnek fel és a szervezők nem csak a rock/metal rajongókra gondoltak, a program igazán változatos lesz.Az első nap még csak bemelegítésé lesz, de már láthatjuk a Linkin Parkot, és a Five Finger Death Punchot is. Báthory Zoltánék után a Steel Panther hibátlanul idézi majd meg a '80-as éveket és a glam metal legszebb éveit. A nap legszokatlanabb fellépője Norman Cook, vagyis Fatboy Slim lesz, aki zenéjével igencsak távol áll attól, ami ezen a fesztiválon megszokott, mégis borítékolható a sikere.A második napra szinte elég lenne csak fel sorolni: Alter Bridge, Danko Jones, Gojira, Mastodon, In Flames, Suicidal Tendencies és Slayer.

Akiknek sikerül az előző esti Slayer koncert után összeszedni magukat, azok a harmadik nap többek között láthatják az Of Mice & Ment, a Kreatort és egy igazi egy igazi szupergroup zenekart, az este egyik headlinereként, melyben a Rage Against the Machine zenészei, és a Public Enemy valamint a Cypress Hill rapperei vesznek részt. Ők a Prophets of Rage. Mellettük persze a legnagyobb durranás a System Of a Down fellépése lesz, akik 2011 után térnek vissza a fesztiválra.Az utolsó napot sem érdemes kihagyni, a szervezőknek erre a napra is van "nagy dobásuk". Lesz Simple Plan, Epica és Hatebreed koncert, jön a Sabaton és Rancid, a nap legnagyobb sztárja azonban kétségtelenül a tavaly új lemezzel jelentkező Green Day fellépése lesz. A legbátrabbak még megnézhetik David Hasselhoff zenés-táncos showműsorát. További infók a fesztiválról a www.novarock.at oldalon találhatók.