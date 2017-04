Szombat este Mosonmagyaróváron a Parkban rúgja ki a ház oldalát az Ivan & The Parazol!

Aki ismeri őket, tudja, hogy egy-egy műsoruk olyan energiákat szabadít fel, mely által hitelesen idézik meg a ’60-’70-es évek klasszikus beat világát, miközben mégis olyan jelenkori tálalásban és karizmatikus jelenléttel egészíti ki azt a frontember, Vitáris Iván, amire nem sok előadó képes hazánkban.



A nemrég a budapesti Akvárium Klubban adott teltházas, Blahalouisianával közös estéjükön a tavalyi The All Right Nows című albumuk és a nyár derekán egy különleges, tizetötperces, vágatlan videó formájában bemutatott F.É.SZ.E.K. című EP-jük dalai mellett két vadonatúj Parazol-dal is debütált. A csapat elmondása szerint a Serial Killer és a Lonely Sunday egy új hangzást képvisel, vintage punk és rezes groove elemekkel dúsítva. Az újdonságok a tavaszi klubturné keretében is hallhatók már élőben és a zenekartól nem szokatlan módon ismét elementáris, igazi rock’n’rollra lehet számítani! Óvár után továbbrobog a turnébusz, nemzetközi állomásokkal tarkítva a hazai klubok sorát!



Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/586663358189884/

Jegyek: https://tixa.hu/ivanandtheparazol_parkmovar

A zenekar facebook oldala: https://www.facebook.com/ivanandtheparazol