Szökevények lehetnek a Lajta fekete hattyúi Mosonmagyaróváron

Díszmadárként élhettek eddig a Lajtán megjelent fekete hattyúk. Fotó: Auxner Edit

„Imádok reggel futni, és mivel a Lajta-parttól nem messze lakom, reggelente munka előtt kimegyek, mert szeretem a napfelkeltét, a friss levegőt és a csendet. Azt gondolom, hogy talán az vonzotta ezeket a hattyúkat ide, hogy most viszonylag magas a vízállás és a parton már szépen növő friss zöld hajtásokból csemegéztek. Nagyon szelídek voltak, nagyon közel tudtunk menni a futótársammal. Nem menekültek el és nem voltak agresszívek. Csendben eszegetve haladtak a sodrással szemben felfelé" – írta a Lajtán három fekete hattyút lencsevégre kapó Auxner Edit. Mennyire ritkák vidékünkön a fekete hattyúk? Honnan érkezhettek hozzánk? – tettük fel a kérdést Pellinger Attilának, a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Természetmegőrzési Osztály vezetőjének.

– Jelezték nekünk is már, hogy fekete hattyúk jelentek meg Mosonmagyaróváron, a Lajtán. Ez a faj nem vonuló, Délnyugat-Ausztráliában és Tasmaniában él. Kedvelt parkmadárként, félvadon európai parkokban is gyakran fellelhető. Tehát a három fekete hattyú csak szökevény lehet, minden valószínűség szerint Ausztriából jöhettek át – vélekedett a szakember. Esetleg szóba jöhet a befogásuk és egy vadasparkba való szállításuk, de a madárinfluenza-járvány miatt aligha lenne befogadóhely.Pellinger Attila szerint az idegen fajok számos veszélyt jelentenek az őshonosakra, sőt, ennek beláthatatlan következményei is lehetnek. Például betegségeket terjeszthetnek, gazdasági károkat okoznak, de az ökológiai egyensúlyt is felboríthatják. Éppen ezért ki- és betelepítésüket nemzetközi egyezmények szigorítják. A nemzeti park munkatársainak jelezték már egyébként kenguru vagy flamingó jelenlétét is megyénkből, fekete hattyúét pedig az elmúlt 25 évben mintegy öt alkalommal. Ezek mind elszabadult állatok voltak. Az idegen fajok egyébként hamar elpusztulnak, a nagyobb gond, ha kiszorítják az őshonos élőlényeket. Növényeknél ilyen például az aranyvessző vagy az akác. Állatoknál az utóbbi időben a nutria terjedt el a Szigetközben és okoz károkat.