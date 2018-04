Szigetköz csöndje a vásznakon

​Varga György legújabb kísérleteiben ötvözi a szigetközi hangulatokat és az absztrakt ecsetvonásokat.

A hetvenéves Varga György 1968 óta fest, a nyolcvanas években szobrászkodott is, a Flesch-központ előtt láthatjuk nonfiguratív fémszobrát. Nemrégiben Dunaszerdahelyen láthatta a közönség a tárlatát, ahol évtizedek alatt készített munkái közül szobrai is helyet kaptak.A festőművész a Szigetköz szerelmese, elkötelezettségét tükröző alkotói pályájáért, kulturális szervezőtevékenységéért nemrégiben Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.Varga György a természet és a festészet összhangját keresve járja be újra és újra a vidéket, amelynek szinte minden szegletét ismeri. Mindig képes friss szemmel, lelkülettel nézni a folyton változó, átalakuló természetet. Akvarelleket készít, emellett akrilfestékkel is dolgozik. A művész a mai napig fest dunaszigeti műtermében, ahol fogadta a Kisalföldet.– Édesapám horgász volt. Én nem szerettem horgászni, de bejártuk a környéket. Imádom a Szigetközt, legfőképpen a csendet, a nyugalmat, a csicsergő madarakat kedvelem – részletezte Varga György, aki túlnyomórészt tájképeket készít, azonban az utóbbi időben elkezdett absztrakt alkotásokat is festeni.Mint mondta, meg kell újulni, s fel kell zárkózni a modern művészetekhez. Az absztraktabb képek között is találunk olyanokat, melyeken felsejlik a szigetközi táj.