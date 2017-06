Szeptembertől a németeké a mosonmagyaróvári Móra-iskola

Hatékonyabb problémamegoldás

Scheider Ottó Kristóf harmadikba megy, húga, Zsófia Dóra pedig elsős lesz jövőre. Édesapjuk, aki egykori mórás, szintén bizakodik abban, hogy a nyelvoktatás tovább erősödik az iskolában. A felvételen a gyermekek nagymamájukkal.

„Átvennék a Móra-iskolát" címmel január 27-én írtunk arról a Kisalföldben, hogy a helyi német nemzetiségi önkormányzat átvenné az államtól a mosonmagyaróvári Móra-iskola fenntartását és működtetését.Óriási kihívás– Az igazgató a pedagógusok és szülők megbízásából még tavaly decemberben kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy vállaljuk el a Móra-iskola fenntartását. Eddig is jó kapcsolatot ápoltunk a tanintézménnyel, ahol 1993 óta folyik német nemzetiségi oktatás. A gyermekek heti öt órában tanulják a német nyelvet, csoportbontásban. Ezt egészíti ki a német népismeretóra, melynek célja a hagyományőrzés és a helyi népszokások ápolása, felelevenítése. A német nemzetiségi önkormányzat és a Mosoni Német Származásúak Egyesülete mindig számíthat az iskolára, kulturális műsorainkon a mórás diákok szerepelnek – magyarázza Kocsisné Balassa Gyöngyi, aki egyébként németnyelv-tanárként erősíti a Móra-iskola pedagógusainak közösségét.Megjegyezte: „Új világ kezdődik számunkra, ami óriási kihívások elé állít."Dr. Makk Zoltán intézményvezető szerint a fenntartóváltás mellett szól, hogy az intézmény működésére vonatkozó döntések helyben születnek és így gyorsabban és hatékonyabban lehet megoldásokat találni.– Az iskola most elkészült, új költségvetése forrást szán a pedagógusok továbbképzésére is, a tanulmányi versenyekre való jelentkezés és eljutás egyszerűbbé válhat. Pedagógusaink szívesen írnak pályázatokat, az ehhez szükséges önrész biztosítása és a pályázati folyamat könnyebbé válik. Egyszerűbb és gyorsabb lesz az ügyintézés – vélekedik az igazgató. Szerinte további előny, hogy több pénzt tudnak majd fordítani a tárgyi feltételekre, és lesz lehetőség felújításra és beruházásra is.Az iskola 2012-es energetikai és hőszigetelési felújítása után napjainkban időszerűvé vált a 41 éves épület belső nyílászáró- és a Hunyadi-iskolával közös kerítéscseréje.

A tanuszodát is átveszik

Döntések a testület előtt

– A máriakálnoki iskola mellett a tanuszodát is a német önkormányzat működteti, utóbbiban továbbra is fogadjuk a városi diákokat. A takarítás megszervezése lesz a legnagyobb kihívás, ugyanis a jelenlegi vállalkozó munkájával nem vagyunk elégedettek – folytatta az igazgató. – Azt is tervezzük, hogy az eddigi egy pedagógiai asszisztens mellett még két kollégát alkalmaznánk, akik segítenék a tanulókkal való differenciált foglalkoztatást. A német nemzetiségi oktatás sikerét jelzi, hogy a nyolcadikosaink évek óta szépen szerepelnek a nyelvvizsgákon. Ebben a tanévben a ballagó diákok szinte kivétel nélkül mind sikeres alapfokú, több mint felük középfokú nyelvvizsgát tett – tájékoztatott az igazgató.Dr. Makk Zoltán még kiemelte: nagyon örültek annak, hogy a város képviselő-testülete kezdettől fogva támogatta a váltást.Szeptember elsejétől 733 diáknak és 76 pedagógusnak egy új iskolában csengetnek majd be. A Mórát egy évig megbízottként továbbra is dr. Makk Zoltán irányítja.A mai képviselő-testületi ülésen együttműködési megállapodást ír alá a helyi önkormányzat a német önkormányzattal a Móra-iskola ügyében, de egyéb döntéseket is meghoznak e témában. Így arról is, hogy a város 100 millió forintos visszatérítendő támogatást nyújt a német önkormányzatnak a normatívák megérkezéséig.A nyolcadikosok többségének sikerült nyelvvizsgát szereznie.Niczki Balázst hamarosan követi öccse, Dávid a Móra-iskolába. Édesanyjuk, Nagy Valéria is itt tanult. A többi szülővel együtt pozitív változásokra számít.