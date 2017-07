Szent István Napok 2017 - A Wellhello hasít Mosonmagyaróváron

A kultúra, a szórakozás és a gasztronómia veszi át ismét a főszerepet augusztus 18. és 20. között a nemzetközi forgalmú Szent István király úton. A Fesztivál utcává alakuló mosoni szakasz két színpadán egymást követik a hazai sztárvendégek: a Madách Színház Meseautó c. előadásával érkezik, itt lesz a Wellhello, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, Bereczki Zoltán, ByeAlex és a Slepp, a Kelemen Kabátban. Az ünnepi hétvégén sokszínű gyermekprogramok, Fúvós Fesztivál, Mesterségek utcája várja a fesztiválozókat, és elkészül Szigetköz legnagyobb halászleve Buday Péter mesterszakáccsal.Már augusztus 17-én hangolódhatnak a nyolcadik Nyári Fesztivál-Szent István Napok programsorozatra. A Fehér Ló Közösségi Házban 17 órától Szomjas György Neti Sanyi c. magyar portréfilmjét tekinthetik meg az érdeklődők az utolsó nagy kalotaszegi prímásról. A filmvetítés után nyílik a Kalotaszegi cifra szoba népművészeti kiállítás szintén a Fehér Ló Közösségi Házban, amelyet a Fesztivál ideje alatt is láthatnak.

Nyolcadik éve ad otthont Mosonmagyaróvár Szigetköz legnagyobb ingyenes összművészeti fesztiváljának, a Nyári Fesztivál - Szent István Napoknak. Idén augusztus 18-án a programsorozat a Flesch Központban kezdődik, 17 órakor Jankovics Marcell Kossuth- és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, grafikusművész kiállításával. 18 órától a nyitó ünnepségen két város zenész növendékei adnak közös koncertet. A lengyel Piotrków Trybunalski és a mosonmagyaróvári Mosonyi Mihály Zeneiskola 60 zeneiskolása együtt lép fel a Flesch Központ színháztermében.Az igazi szabadtéri fesztivál hangulat augusztus 19-én indul a Szent István király úton, és az idén ötéves FUTURA körül. Két színpadon és a Fesztivál utcán több mint húsz produkció, több száz fellépő szórakoztatja az érdeklődőket. Mind a két napon reggeltől estig játszóház várja a gyerekeket óriás fajátékokkal. 19-én, szombaton családi programként Makám koncert lesz, majd Hórihorgas Mulattatók érkeznek Gólyalábas lovagi viadallal. A moziban megnézhetik a Lúdas Matyit is.19-én, szombaton este a könnyűzenei fellépők sorát Bereczki Zoltán élő koncertje nyitja, majd őt a színpadon a Moson Big Band és Horváth Meggie követi. Este 21 órától a Madách Színház szabadtéri előadása, a Meseautó idén is ingyenes. Hagyományainkhoz híven ülőhelyeket biztosítunk, amelyek hamarosan megvásárolhatók elővételben 1.500 forintért a Flesch Központban, illetve az előadás napján, a helyszínen. 23.30-tól Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar élő koncertje vár mindenkit.Államalapító Szent István királyunk tiszteletére délelőtt Szent Misével és kenyérszenteléssel kezdődik az ünnepi program a mosoni Nepomuki Szent János Plébániatemplomban, majd ezután a Szent István szobornál lesz a koszorúzás és a városi ünnepség. Az ünnepség szónoka Dr. Nagy István a Földművelődési Minisztérium államtitkára, országgyűlési képviselő.A gyerekeknek és családoknak szóló programok sora augusztus 20-án tovább bővül, egész napos Mesterségek utcája programmal, ahol több mint húsz mesterséget ismerhetnek meg a látogatók. Az ünnepen elkészül Szigetköz legnagyobb halászleve Buday Péter mesterszakács segítségével. A gyerekek örömére vasárnap ebéd után érkezik a Bóbita Bábszínház Óriásbábos játékkal majd Lovagi tornával.Két évente ad otthont a Nyári Fesztivál-Szent István Napok a Fúvós Fesztiválnak. Így idén, augusztus 20-án délután négy nagyszerű zenekar is fellép majd. A két házigazda, a Kühne Koncert Fúvószenekar és a MOFÉM Fúvószenekar. Vendégeik a németországi Stadtkapelle Bopfingen és a szlovákiai Myjava Fúvószenekar.Az esti koncertsorozat előtt este 18 órakor nyílik a Fehér Ló Közösségi Házban Vecsei László Ezékiel Szerelmes városok kiállítása.A könnyűzenei koncertek sora folytatódik augusztus 20-án 19 órától ByeAlex és a Slepp élőkoncertjével, majd a Nagyszínpad vendége 21 órától a Wellhello élőkoncertje. 22:30-kor ünnepi Tűzijáték vár mindenkit, 23 órakor kezdődik a Kelemen Kabátban koncert, amellyel véget ér a 2017-es Nyári Fesztivál-Szent István Napok programsorozat.A Nyári Fesztivál-Szent István Napok Mosonmagyaróvár és a Szigetköz legnagyobb kulturális, szórakoztató és turisztikai attrakciója évről-évre, amely tízezreket vonz a városból, a környékbeli településekről, az ország több pontjáról és büszkén mondhatjuk, hogy határainkon túlról is. Az idei összművészeti fesztivál is ingyenes, ahogy az elmúlt hét évben.