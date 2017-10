Szekrény dőlt egy kisgyerekre

A Gyermekrögzítő segített



Sajtóhírek szerint az eset során nagy segítségére volt a mentőknek az a speciális gyermekrögzítő felszerelés, amit a Szent Kristóf Mentőalapítvány szerzett be támogatóik adományából minden mosonmagyar-

óvári mentőautóba. Gyermekrögzítőkre 2009-ben lapunk is gyűjtött, civil felajánlóknak hála akkor egymillió forint értékben húsz rögzítőt tudtunk átadni a megyei mentőszolgálatnak.

Úgy tűnik, hogy az ijedségen és a könnyebb zúzódásokon kívül nem esett komolyabb baja a levéli kisgyereknek, de továbbra is a gyermekintenzív osztályon figyelik az állapotát. Szüleit kerestük, de ebben a helyzetben érthető, hogy nem akartak a nyilvánosság elé állni. S mivel gyermekük nem tudhatja még pontosan elmondani, mi és hol fáj neki, ezért az orvosok is biztosra mennek, mielőtt hazaengedik. A gondviselés vigyázott rá, az biztosan elmondható. A családról annyit tudtunk meg, hogy a házaspár három gyermeket nevel, a középső a hároméves, akit a baleset ért.A kisgyereket tehát mentőhelikopter szállította Győrbe, s mint a mentőszolgálat megyei vezetőjétől megtudtuk, a légi mentést nemcsak most, hanem már egy ideje bátrankérhetik bevetésekre. Az OMSZ főigazgatójának rendelete mondja ki, hogy a fő szempont a betegbiztonság, emiatt (is) várhatóan többet látunk majd mentőhelikoptereket a gépeket fogadni tudó kórházakba érkezni, mint eddig.Ennek apropóján megkérdeztük a győri kórházat, hogy az öt éve elkészült helikopter-leszállóra hányszor érkeztek, illetve érkeznek most is gépek. Dr. Tamás László János főigazgató válasza szerint míg 2016-ban összesen 61 gép landolt beteggel a Petz-kórház tetején kialakított leszállón, idén szeptember 30-ig már 49.Persze okkal lehet helikoptert rendelni az esetekhez – tette hozzá Fogarasi Zoltán vezető mentőtiszt. Ilyen például az, ha tizenöt percen belül földi úton nem lehet esetkocsit küldeni a beteghez, de döntési szempont lehet a szállítás útvonala is, mint ahogy a közvetlen életveszély: ha stroke vagy szívinfarktus miatt kérnek azonnali mentést, indítható akár rögtön a mentőhelikopter is.A helyszínen nyilván nem mutatható ki minden sérülés, ebben az esetben a belső vérzés lehetőségével is számolhattak, így az idő is tényező volt. A csaknem 50 kilométeres távolságot földi úton 30–40 perc alatt tudták volna megtenni, a helikopterrel ezzel szemben pillanatok alatt Győrbe értek Levélről.S ha már a légi szállításra felhívta a figyelmet ez az eset, még egy adat erről. Győr-Moson-Sopron megyei riasztáshoz két bázisról érkeznek a mentőhelikopterek: Balatonfüredről Győr felé veszik az irányt, Sármellékről Sopron környékére.