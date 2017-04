Száztizennyolccal száguldott a Gabona rakparton Mosonmagyaróváron

Makó László alezredes

Makó László, a Mosonmagyaróvári Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője elmondta: sebességméréssel igyekeznek kiszűrni a gyorshajtókat. A gyakori mérésekkel a balesetek visszaszorítása az elsődleges céljuk, nem pedig a büntetés.– Igyekszünk minél többet jelen lenni az utak mentén. Nemcsak nappal, de éjszaka, a hajnali órákban is tartunk ellenőrzéseket, amikor ugyancsak jellemző a gyorshajtás. A Jánossomorja felé vezető 86-os úton és az 1-es számú főúton táblákat helyeztünk ki, amelyek arra figyelmeztetik a sofőröket, hogy a szakaszokon sebességmérő ellenőrzésekre számíthatnak. A táblák ellenére sem észleltük azonban, hogy jelentősen csökkent volna a sebességtúllépések száma – részletezte Makó László.

A rendőrök megállításos ellenőrzéseket is tartanak a város különböző pontjain. Ekkor a közigazgatási bírság határát el nem érő sebességtúllépést elkövetőkkel szemben intézkednek. Ez szabálysértésnek számít.Az alezredes elmondta, nem lehet egy konkrét helyszínre sem azt mondani, hogy ott jellemzően sok a gyorshajtó. Lakott területen kívül és belül egyaránt nagy számban találkoznak gyorshajtó sofőrökkel.A tapasztalat azt mutatja, hogy lakott területen belül a járművezetők jelentős része az 50 kilométer per órás sebességnél gyorsabban, de a közigazgatási bírság határát nem meghaladó tempóval közlekedik, ezért is fontosak a megállításos ellenőrzések.Kirívó példaként megemlítette, hogy a közelmúltban a város területén, a Gabona rakparton 118 kilométer per órás sebességgel száguldó, külföldi rendszámú személygépkocsit mértek be kollégái a nappali órákban.