Szakaszosan újul meg út és járda Mosonmagyaróváron

A páratlan oldalon növényeket ültettek, a páros oldalon megrendelték a VÜF Kft.-nél a terület gyomirtózását.

„Tavaly sikerült hosszas várakozás után felújítani a mosonmagyaróvári Gyári utat. Igaz, mint egy torzó. Félbemaradt. Most a járdáról nem is beszélek! A járda és az út közti zöldfelületről említenék pár szót. A Gyári út páratlan oldalát új növényekkel, kő- borítással, beton virágvályúkkal helyreállították, felújították a felületet. Ők a kiváltságosok! A Gyári út páros oldalán a sokkal keskenyebb (körülbelül 60 centiméter) zöldfelületet az út befejeztével feldúlva otthagyták. Jelenleg gaz, parlagfű, gyom vidáman nő. Mi vagyunk a rossz lakók! Igaz, előtte jó-gondos gazda módjára karbantartottam a sávot. Rendezett pázsit volt. Most nem tudom nyírni a gazt, mert a fűnyíróm tönkremenne. A polgármesteri hivatalban arról tájékoztattak, hogy amíg a járda nem lesz felújítva, marad a jelen helyzet. Nem értem. Miért nem lehet legalább gyomirtóval lefújni, elegyengetni a földet? Mert akkor legalább a gazt tudnám nyírni" – írta Gyári úti olvasónk.Felvetéseivel a városházához fordultunk. A hivatal tájékoztatása szerint a Gyári út felújítása szakaszokban történik, lévén a költségvetési keret az egyes fázisokra különít el pénzt. Továbbá előállhat az a helyzet, hogy az egyes fázisokat (útfelújítás, parkolóépítés, járdafelújítás, zöldfelületi rendezés) nem egy költségvetési évben valósítják meg.A szakaszos kivitelezés okai között említik, hogy a Gyári út mindkét oldali járdafelújítására az önkormányzat pályázatot adott be. Ennek elbírálásáról legkorábban érdemi információk idén szeptemberre-októberre érkezhetnek. Tovább színesíti a helyzetet egy távközlési hálózat építése, mely Mosonmagyaróváron halad és nyomvonala a több tucat közterületi ingatlan burkolt és zöldfelülete között a Gyári út páratlan oldali járdáját is érinti. Így a páratlan oldali járda felújítása nem tud megvalósulni a páros oldali járda felújításával egy időben. Ezért a városháza az érintett lakosok, ingatlantulajdonosok megértését kéri.– A páratlan oldalon az ágyások mérete, betonszegélye, illetve betonalapja miatt, valamint a sűrűn elhelyezett közművek védelme érdekében csak sekély gyökerű, nem nagyra növő növényeket lehetett ültetni. A páros oldali rész természetesen nincs elfelejtve, a kihagyott körülbelül 60 centis terület a járdaépítéssel eltűnik. Addig is megrendeltük a VÜF Kft.-nél a terület gyomirtózását, így a jelenlegi elhanyagolt állapot rövidesen megszűnik – közölte érdeklődésünkre Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző.