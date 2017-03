Szabadság angyala őrzi a forradalom emlékét

Az ovi-bölcsisek ma még egy épületben játszhatnak az óvodásokkal. Fotó: Pusztai Dóra

Legifjabb megyei városunkkal készül közös megemlékezésre a megyei önkormányzat. Március 15-én, szerdán délután 2 órakor nemcsak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc előtt tisztelegnek. A rendezvényen avatják fel a település új köztéri szobrát, Lipovics János iparművész, szobrász „A szabadság angyala" nevet viselő emlékművét az Iskola utcában.Ezzel az alkotással állít emléket Lébény a forradalomnak, az aradi vértanúknak és a helyi nemzetőröknek. Lipovics János mészkő talapzaton álló műve a szabadság, a szabadság vágya, az elbukott és hosszú távon mégis győztes magyar szabadságharc ma is bennünk élő szellemiségét idézi meg. Az alkotásra és környezetének kialakítására 10 millió forintot fordított a város.

Időkapszulában a mai Kisalföld

Ma délelőtt helyezik el „A szabadság angyala" emlékművet, talapzatában egy időkapszulával. Ebben a mai Kisalföld is helyet kap.

Kovács Gábor lébényi polgármestert a további 2017-es terveikről is kérdeztük.– Idén félmilliárd forintból gazdálkodik az önkormányzat. 30 millió forintot tervezünk útfelújításra. A posta előtti területet kívánjuk rendezni parkolók kialakításával, de folytatnánk a már elkezdett járdakorszerűsítést is – tudatta a településvezető.Évek óta működik a kisvárosban ovi-bölcsi csoport az óvoda falai között. Most egy bölcsőde létesítését tervezik a kisdedóvó udvarán.Pályáztak a kétcsoportos intézményre, a 193 millió forintos beruházásra várják a döntést. A hivatal energetikai korszerűsítése is régi álom. Az egykori pálos rendház homlokzatának felújítására szintén pályáztak (a tetőzetet korábban már felújították és elektromos falszárító rendszert építettek be). A közterületeken folytatják a levendulaültetést.– Tavaly vásárolt a város egy nádas házat a temető mellett. Úgy döntöttünk, megőrizzük ezt az utókornak: hamarosan újranádazzuk a tetőt, és ide költöztetnénk őszre a helytörténeti gyűjteményünket, melyet jelenleg egy raktárban tárolunk. Gyűjtjük továbbá a helyi ereklyéket, régiségeket, melyeket a falumúzeumban kiállíthatunk – hangsúlyozta a városvezető.Kovács Gábor hozzátette: új városmarketingen is dolgoznak. Szlogenjük: „Lébény: kis város, nagy szívvel". Továbbá a tizedik éve kiadott helyi újság is teljesen megújul a napokban megjelenő ötvenedik számmal.