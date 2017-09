Súlyos balesetek után: megérett az M15-ös autóút a bővítésre

A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem történik ugyan kiemelten sok baleset az M15-ös autóúton, mégis a napokban ismét a figyelem középpontjába került ez a közel tizenöt kilométeres útszakasz. „Megmentették a babát is" címmel a Kisalföld augusztus 28-i számában írtunk arról, hogy egy bolgár család szenvedett balesetet egy BMW-vel az M15-ös autóúton, néhány kilométerre a rajkai határátkelőtől. Az ütközésben ketten olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket vesztették. Utána derült ki, hogy a személygépkocsit egy nyolc hónapos terhes édesanya vezette.



– Ez a baleset is arra tanít, hogy mennyire fontos a sofőr ébersége, hogy nem szabad fáradtan a kormányhoz ülni. Továbbá arra is, hogy a biztonsági övet nem azért kell feltenni, mert annak hiányában megbüntethetnek, hanem mert az életeket menthet – értékel az eset kapcsán Szabó András autómentő, aki levéli telephelyén a bordó BMW mellett még néhány olyan járművet is megmutat, melyek az M15-ös autóúton szenvedtek balesetet.



– Az M15-ösön nincs kiugróan sok karambol, azok viszont súlyosak. A kezdeti szakaszoknál főként amiatt történnek balesetek, mert a sofőrök azt hiszik, hogy ez még autópálya, holott táblák jelzik az autóút kezdetét. A belső részén pedig sok esetben a sofőrök fáradtságára vezethető vissza, akik már több száz, akár több mint ezer kilométert is levezettek idáig. Ebből is következhetnek a figyelmetlenségek, de a szabálytalan előzések miatt is haltak meg már itt. A rajkai végében pedig oda kell figyelni a kanyaroknál, ugyanis a jármű könnyen átsodródhat a túloldalra – sorolja Szabó András már a helyszínen. Ő úgy számol, az autóút átadása óta itt mintegy húszan-harmincan veszíthettékéletüket balesetben.



Az M1-es autópályát a rajkai határátkelővel összekötő autóutat a leendő M15-ös autópálya első ütemeként építették. Nyomvonala és műszaki jellemzői megfelelnek az autópályákra vonatkozó előírásoknak, ám csupán fél autópályaként épült ki mostanáig. A sztrádához szokott sofőrök gyakran megfeledkeznek a szembejövő forgalomról és a kétsávos úton gyakran szabálytalan előzésbe kezdenek.



Szabó András szerint az átadás óta sokat javítottak rajta, hogy biztonságosabbá tegyék. Néhány éve akusztikus burkolatjeleket hordtak fel, melyek minden bizonnyal sok balesetet megelőznek. A tapasztalt autómentő zárásként még hozzátette: megérett az autóút az autópályává alakításhoz.

2020-ra lesz autópálya

A Kisalföldben augusztus 15-én írtunk arról „Bővülő M15-ös: kormánydöntés" címmel, hogy a kormány döntött az M15-ös autóút M1-es autópálya és Rajka, országhatár közötti szakaszának autópályává bővítéséhez szükséges forrásokról. A projekt végrehajtásával a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t bízták meg. Mi is megkerestük az állami céget, hogy mikor indulhatnak el a munkálatok.



– Az engedélyezési tervek elkészültek, építési engedéllyel rendelkezünk. A kivitelezés ősszel megkezdődhet és 2020 első negyedévében fejeződhet be. A beruházás keretében megvalósul az M15-ös autóút, M1-es elválási csomópont és az országhatár közötti, pontosan 14,5 kilométer hosszúságú szakasz kétszerkétsávos autópályává fejlesztése, beleértve a rajkai határátkelőhely akadálymentesítését is. A projekt során hét új műtárgy épül, tizenkilencet újítanak fel, két külön szintű csomópontot építenek át és egy határátkelőhelyet is akadálymentesítenek – tudatta Karcagi Orsolya kommunikációs igazgató.



A beruházásra uniós és hazai pénzből nettó 19,5 milliárdot fordítanak. A nyertes ajánlattevő az S+S M15 Konzorcium (Strabag Építő Kft., Strabag AG).