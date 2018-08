Súlyos baleset - lúgtól vakulhat meg a mosonmagyaróvári tejgyár dolgozója

A mosonmagyaróvári tejgyárban történt a baleset, a cég dolgozóját jelenleg kórházban ápolják.

Mi a teendő, ha maró anyag kerül a szembe?



Szemet érő baleset esetén néhány másodpercen múlhat, hogy elveszítjük-e a látásunkat, vagy nem. Ezért a szemkimosó folyadékhoz való gyors hozzáférés sok esetben döntő lehet minden munkahelyen, ahol felmerülhet a baleset veszélye. Sav vagy lúg szembe kerülésekor a szaruhártya sérülése azonnal megkezdődik. Ilyen balesetek esetén steril sóoldatot javasolnak (4,9%), amely gyorsan és kíméletesen semlegesíti a szembe került folyadékot, egészen a normál 7,4% pH-értékeléréséig. Ha az nincs, alapos, legalább 15–20 perces hideg vizes öblítésre van szükség, utána pedig haladéktalanul orvoshoz kell juttatni a beteget, aki a megfelelő anyagok és eszközök segítségével semlegesíti majd a veszélyes anyagot.

"Nagyon sajnáljuk, hogy cégünknél ilyen típusú baleset megtörténhetett. Dolgozóink egészsége fontos számunkra. A kollégák oktatása folyamatos, védőeszközöka rendelkezésükre állnak. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van, addig szíves türelmüket kérnénk" – tájékoztatta megkeresésünkre napilapunkat az Óvártej Zrt.Az érintett dolgozó egyik szeme nagyon súlyosan sérült, két-három méternyi távolságba most még lát, de a lúg okozta sebek csak most fognak behegedni, s ezek nem javítják, hanem rontják a látást.A másik szem látásképességének megőrzéséért is küzdenek az orvosok, ami jelenleg 40 százalékos. A sérültet felkerestük a kórházban, érthető módon jelenlegi állapotában nem kívánt nyilatkozni.A fő kérdés (túl azon, hogy a baleset pontosan hogyan történt) az, amire az Óvártej az egyelőre rövid válaszában azért kitért: "a védőeszközök rendelkezésre állnak". Szeretnénk továbbra is tudni, hogy melyek ezek, használják-e dolgozók, s ha igen, szakszerűen-e."Az augusztus 7-i sajnálatos baleset körülményeit jelenleg még belsős és külsős szakértők vizsgálják, az eredményeket az érintettek hozzájárulása mellett természetesen a későbbiekben a sajtó rendelkezésére bocsátjuk. Az Óvártej Zrt. dolgozói minden esetben a törvényileg előírtaknál szigorúbb munkavédelmi oktatásban részesülnek, a szokásosnál rendszeresebben számon kért – a technológiai folyamatokkal kiegészített – ismeretek minden lehetőségre felkészítik a munkavállalókat."Természetesen a kormányhivatalt is megkerestük az ügyben, válaszuk ugyanakkor meglepetésként ért minket. Mint kiderült ugyanis: "A balesettel kapcsolatban a hatósághoz nem érkezett bejelentés se a munkáltató, se a sérült részéről, ezért eddig munkavédelmi hatósági ellenőrzés nem volt folyamatban. Azonban jelen megkeresés alapján a hatóság az ügyet megvizsgálja" – válaszolta a délutáni órákban a hivatal illetékese.A témát tehát folytatjuk.