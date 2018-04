Speciális biciklijével szeretné megkönnyíteni az afrikaiak életét a halászi gépészmérnök

A halászi önkéntes Namanga vezetőjének feleségével, aki egy tyúkot akart eladni Zoltánnak.

A saját erejéből segít

Papp Zoltán az általa kifejlesztett teherbiciklivel

Ne halat adj, hanem biciklit

A kerékpártervező az afrikai lakatosműhelyben folyó munkába is bepillantást nyert.



A teherbicikli műszaki jellemzői



6x25 liter víz vagy 125 kilogramm teher szállítására alkalmas; három keréken oszlik el a súly; dombos, hegyes terepen is használható; a stabil szerkezet könnyen mozgatható emelkedőn, az alacsony súlypont miatt pedig a lejtőn.

– A gyermekkoromat két dolog határozta meg: imádtam barkácsolni, fúrni, faragni, igyekeztem édesapámtól mindent eltanulni, iskoláskoromban például utánfutót készítettem a biciklimhez – idézte fel a kezdeteket Papp Zoltán. Hozzáfűzte, az Afrika iránti érdeklődése is kisgyerekkora óta erősödik benne, először a mesék – Tarzan, illetve az Elza és kölykei története – által kerítette hatalmába a földrész egzotikus világa, később Kittenberger Kálmán és Széchenyi Zsigmond útleírásai nyomán fedezte fel a kontinenst.Papp Zoltán rendszeresen képzi magát, afrikai témájú előadásokra, rendezvényekre jár, nemrégiben szuahéliül kezdett tanulni.Az önkéntesség közel áll hozzá, tavaly az Afrikáért Alapítvány segítségével humanitárius túrán vett részt Tanzániában, Namanga településen. Az ottani árvaház festésében segédkezett, de padokat, székeket is javított a helyi iskolában (Lilla magazin, 2017. 04. 18., „Nekünk óránk van, nekik idejük").A gépészmérnök az afrikai önkéntesség ideje alatt a helyi lakatosműhely működésébe is bepillantást nyert.– Véletlenül akadtam egy blogbejegyzésre, amelyben a Németországban élő ruandai diaszpóra egyik szervezete keresett biciklikonstruktőrt. Írtam nekik, és kifejlesztettem egy prototípust, aminek az egyszerű elkészítését a helyi embereknek könnyen meg lehetne tanítani. A szervezet végül nem indított konkrét projektet. Az én fantáziámat azonban továbbra is izgatja a téma, a mostani már a harmadik prototípus – részletezte az önkéntes.– Világos volt, hogy saját erőből kell megvalósítanom a tervemet. Ősszel Afrikába utazom, három lehetséges úti céllal: Tanzánia, Kongó és Uganda jön számításba. Fontos, hogy olyan helyen próbálhassam ki a projektet, ahol van vállalkozó, aki képes és hajlandó arra, hogy megtanulja az elkészítését. Afrikában a lakatosműhely – a hazai, hatvanas éveknek megfelelő technológiával – sokszor csak egy előtetős helyiségből áll. Ahhoz képest azonban, amijük van, nagyon ügyesek, kreatívak – magyarázta a halászi gépészmérnök, aki kérdésünkre elmondta: Afrikában is több helyen van lehetőség vasanyag vásárlására, viszont a kerékpáralkatrészek beszerzése már nehezebb ügy.– Lehet, hogy Európából kellene vinni alkatrészeket, ez majd kiderül. Nem lehet mindent elméletben kipróbálni, ezért ősszel a terepen tapasztalatokat gyűjtök, hogy bizonyságot nyerjen: életképes a dolog – mondta Papp Zoltán.Afrika fejlesztésének alapelve, ami szakmai berkekben is népszerű, a „ne halat adj, hanem hálót" elv, ezek alapján a tudást, a technikai alapokat kell átadni a helyieknek, hogy megtanulják ellátni magukat. A lakatosműhelyekben dolgozó vállalkozóknak munkát teremtene, míg az emberek számára könnyebbé válna a szállítás: a teherbiciklin vizeskanisztereket, farönköket, de banánt, illetve bármi mást tudnának hozni-vinni. Egy átlag afrikai naponta több órát gyalogol, ez az életük része, még az iskolás gyerekeké is – tudtuk meg a Tanzániát megjárt önkéntestől. Mint mondta, számára a kezdeményezés jótékony célt szolgál, reméli, ha beindul a projekt, akkor is megmarad a karitatív oldala, s ugyan nem ez motiválja, de ha az üzleti szál is beindulna, több emberhez eljuthatna a szerkezet.A projektről bővebben a „Cargobike for Africa" című közösségi oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.