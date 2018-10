Sokszor erejükön felül teljesítenek a Karolina Kórházban

– A szakdolgozók szerepe kiemelten fontos a betegellátásban, és mint ápolási igazgató kiállok az ápolókért. Akik még vannak, de még sincsenek elegen az országban. Jól képzett ápolóink, szakdolgozóink tisztességesen, szakértelemmel, becsülettel fordulnak a betegekhez és sokszor erejükön felül teljesítenek intézményünkben. Rajtuk is múlik, hogy jó hangulatú, magas minőségű ellátást tudjunk nyújtani a betegeinknek – hangsúlyozta Herberger Árpádné, a mosonmagyaróvári kórház ápolási igazgatója. Mint elmondta, a Karolinában is küzdenek az emberhiány okozta nehézségekkel. Szűkös az utánpótlás, a gyes, gyed, tartós keresőképtelenség, nyugdíjba vonulás és felmondás nehezíti helyzetüket.



A Karolina nővéreinek egy csoportja. „Feladatainkat egy csapattal, vállvetve lehet megvalósítani" – hangsúlyozta Herberger Árpádné.

– Fontosnak tartom az ápolók munkájának megismertetését és népszerűsítését. Ettől azt is reméljük, hogy minél többen választják majd ezt a szép hivatást. Ezért minden lehetséges fórumon ott a helyünk. Intézeten belül, ahogy az elmúlt években is, idén november 15-én rendezzük meg a Karolina nyílt napot, ahová a mosonmagyaróvári és környékbeli iskolák diákjait várjuk. A fiatalok betekintést nyerhetnek intézetünk életébe, első kézből kaphatnak információt ápolóink feladatairól, munkájáról. Nehéz, de gyönyörű hivatás a miénk – fűzte hozzá Herberger Árpádné.Az ápolási igazgató arról is beszámolt, hogy munkatársai a napi feladatok, munka mellett különféle pályázatokon is szép eredményeket érnek el. Országosan első helyezett lett Élőné Kudoba Anita higiénikus. – A „Műtéti termékek" témakörében pedig megosztott pályamunkával második helyet ért el az intézet műtőscsoportja. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szakmai versenyén a Karolina csapata bronzérmes lett.– Kórházunk minőségirányítása kiválóan működik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az intézetünkben alkalmazott eljárások, úgymint az újraélesztés intézeti kialakítása, a kézhigiéné, a fertőzések megelőzése, a betegutak menedzselése országosan elfogadott. E gyakorlatot más kórházak is alkalmazzák, ápolóink ezt tanítják. A továbbtanulást is támogatjuk. Intézeten belül számos színvonalas betegellátást segítő oktatást, képzést szervezünk – zárta az ápolási igazgató.