Sokat spórolhat Mosonszentmiklós

Napelemekkel spórolnak az óvodában is – mutatja Bedő Csaba.

– Az elnyert összegből sikerült is megvalósítanunk a vállalt feladatokat. Így az önkormányzatnak nem kellett önerőt hozzátennie a beruházásokhoz. A munkálatokat mecséri vállalkozás végezte – hangsúlyozta Bedő Csaba polgármester.– Az óvodára, a konyhára, az orvosi rendelőre és a községházára napelemeket helyeztünk, homlokzatukat hőszigeteltük a padlásfödémmel együtt. Az óvodát akadálymentesítettük: rámpa készült és WC-t alakítottunk ki mozgássérülteknek. A konyhában a meleg vizet napkollektorral állítjuk elő. A polgármesteri hivatalon nyílászárókat cseréltünk, kondenzációs gázkazánt építettünk be, szintén WC-t alakítottunk ki a mozgássérültek számára. Ahogy az orvosi rendelőnél is, a rámpa kialakítása mellett akadálymentesítettük az épületet – sorolta a faluvezető.– Az anyagi megtakarítás mellett nem mellékes, hogy a fel nem használt energia révén a szén-dioxid-kibocsátást is csökkenteni tudjuk. Így környezetünket is védjük – fűzte hozzá a polgármester.