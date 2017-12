Sírkert: ravatalozó és urnafal épül Héderváron

A szakemberek nemrégiben fejezték be a tetőszerkezet megépítését.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a temetői ravatalozó átfogó felújítását tervezik a héderváriak (Kisalföld, 2017. 07. 15., „Új terv készült a ravatalozóra"). A falu nemrégiben mintegy 20 millió forintot kapott az államtól, ezt a ravatalozó építésére fordítják.Október végén, az építési engedély beszerzése után munkához láttak a szakemberek, elsőként lebontották a régi halottasházat. Egy hónap alatt felhúzták az új épület falait, december elejére pedig tető alá került a létesítmény. A műszaki átadás várhatóan március végén megtörténhet, az időjárás függvényében májusra a térkő is a helyére kerül.

A ravatalozó 104 négyzetméteres, magában foglal egy zárt teret, mosdót, pihenőhelyet, s egy fedett, oldalt nyitott részt is, ahol a szertartásokat tartják majd.– A kivitelező vállalta, hogy az épület mellett költségmentesen egy urnafalat is létrehoz húsz urna elhelyezésére. Ezt később majd bővíteni lehet. Emellett a térkövezést is ingyen végzi el a kivitelező cég – magyarázta Juhász József polgármester.A településvezető elmondta, az 1300-as években épített hédervári Boldogasszony-kápolna eredetileg temetőkápolnaként épült, a sírkertben nyugszik a Héderváry család több tagja, ám ma itt már nem zajlik ravatalozás. A kápolna galériaként 2007 óta időszakos kiállításoknak ad otthont. Ehhez a szakrális emlékhez méltó ravatalozót szeretnének építeni, ahol a temetési szertartásokat elvégezhetik.