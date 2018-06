Sárkányok csatáztak a Mosoni-Dunán

Több mint hatvan sárkányhajós csapat versenyzett egymással a Mosoni-Duna vizén.

Évről évre nagy népszerűségnek örvend a már hagyományosnak mondható Voluta Nemzetközi Vízikarnevál, amelyen baráti, munkahelyi társaságok mérik össze erejüket a vízen. A térség egyik legnagyobb turisztikai vonzerővel rendelkező eseménye ma már nemcsak a helyi emberek körében népszerű, hanem határainkon túl is. Idén is volt ugyanis olyan külföldi csapat, amely elutazott Mosonmagyaróvárra a verseny kedvéért.Igazi kis családokat kovácsolt össze ez a rendezvény – mondta el dr. Wlasitsch Mirkó, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnökségi tagja. – A rendezvény valódi erejét az mutatja, hogy a csapatok a versenyt megelőző hónapokban rendszeresen, hetente többször lejönnek a csónakházba és itt edzenek nálunk. Látjuk azt, hogy kortól és nemtől függetlenül jól érzik magukat evezés közben. A viadal napja pedig mindezt a hosszú időszakot koronázza meg.A csapat évek óta jár a Volutára, bár én friss tag vagyok – mondta el Varga Szilvia, a Dr. Oetker-csapat dobosa. – Nagyon jó a hangulat, élvezzük a versenyzést. A munkahelyről kiszakadva pedig végre kiengedhetjük kicsit a gőzt. Jövőre is biztos itt leszünk.A civil kezdeményezésből indult fesztivál mára többnaposra bővült és hivatalos városi rendezvénnyé nőtte ki magát. A versenyek mellett idén is több kísérő programot szerveztek a résztvevők számára. Napközben egészségügyi szűrések, strandröplabda-bajnokság, esténként pedig koncertek várták a szórakozni vágyókat. Fellépett többek között Ganxta Zolee és a Kartel vagy DJ Sterbinsky is. Az esemény zárásaként pedig a már jól megszokott tűzgyújtás sem maradt el.A viadal nosztalgiafutamát, amelyen a város tradicionális cégei ragadtak lapátot, végül a Motim nyerte. A női versenyzők között a Kimlei Csajok, a férfiaknál a Kajako-SHOCK csapata nyert. Utóbbi a 2000 méteres futamban is aranyéremmel térhetett haza. A mix nagyhajó kategóriában négy csoportra osztották a versenyzőket, így küzdöttek a Duna-, a Lajta-, a Marcal- és az Ikva-kupákért. Ezek győztesei az előbbi sorrendben a Négy Ország Gyermekei, a Kiener Gépsor, a Route 1 és a Voluta Dragons lettek. A Rába kategóriában a Sörökké nyert, míg a Rábca bajnoka a Turbos lett.