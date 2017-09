RetrOrszágos Találkozót rendeznek Levélen

Péntektől vasárnapig fiatalok és idősebbek népesítik be a Kultúrházat, hiszen Levélen rendezik meg a RetrOrszágos Találkozót, mely a gyermek- és ifjúsági önkormányzatok jelenlegi és valamikori tagjainak, szervezeteinek találkozója lesz, és a 25 éves Levéli Gyök mellett a magyarországi gyermek-önkormányzatiság 25 évét is ünnepli.



A Levéli Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjai hetek, sőt hónapok óta készülnek erre a rendezvényre, és nagy izgalommal várják a közel 20 településről érkező vendégeket.



A találkozó programjai a Kultúrházban lesznek, a szállásunk a Tornacsarnokban, de többször találkozhatnak a levéliek a faluban is a vendégekkel.



A rendezvény pénteken 16.00 órakor a hivatalos megnyitóval kezdődik, majd lesznek vidám játékok, vetélkedők, sétakocsikázás, stb. A szombat délelőtt a nosztalgiázásé, ahol felidézzük hogy is kezdődött a magyarországi gyermekönkormányzatok kialakulása, szombat este pedig egy nagy születésnapi buli lesz. Vasárnap délelőtt a résztvevők arról beszélgetnek, milyen a jövője a szervezetnek. És délben – várhatóan könnyek között -záródik a rendezvény.