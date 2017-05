Regionális kórustalálkozót tartottak Mosonmagyaróváron - fotók

A Kodály Zoltán tiszteletére rendezett regionális eseményen fellépett a házigazdák - karvezető Wenczlerné Csiki Ilona - mellett a Gyarmati Vegyeskar, vezetőjük Kaszalik Zita, a keszthelyi Kiss Szent Teréz Kórus Pálné Szelencsik Klára vezetésével, a celldömölki Liszt Ferenc vegyeskar Süle Ferenc vezényletével, valamint a Városi Vegyeskar Körmendről, Sabáli Lászlóné karvezetővel. A megjelenteket Kató István a helyi kórus elnöke köszöntötte, majd Staár Katalin, az önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke nyitotta meg a rendezvényt.A műsort Csáky Krisztina vezette, mutatta be a kórusokat, ismertette az előadandó kórusműveket. A dalosok széles repertoárból válogatták össze az elhangzó műveket. Kodály Zoltán: A szép énekszó múzsájához című műve mellett elhangzott egy skót népdal feldolgozás is. Liszt Ferenc és Bárdos Lajos művet is hallgathatott a nagyszámú közönség a népdalok, egyházi művek mellett, nem egyszer hosszantartó tapssal jutalmazva az előadókat. A műsor zárásaként a kórusok együtt énekeltek, a hallgatóság nagy örömére. Az oklevelek, ajándékok átadása után a fehér asztaloknál folytatódtak az ismerkedések, régi ismerősök eszmecseréje, újabb találkozók szervezése.