Reggel, este félhomályban közlekedünk - erről is szó volt a mosonmagyaróvári közgyűlésen

A Gyári út korszerűsítése után előbb az egyik, majd a másik oldalon is felújítják a járdát – ígéri Árvay István polgármester.

Idei első ülését tartotta a napokban a városháza dísztermében Mosonmagyaróvár önkormányzatának képviselő-testülete. A napirendek előtt több témát is felvetettek az ellenzéki képviselők.Goda Bálint (LMP) a Gyári út és a Mátyás király utca felújítása kapcsán szólalt fel, rámutatva a hiányosságokra. A városvezetést arra kérte, hogy ne csak az autóvalközlekedőkre, hanem a gyalogosokra és a biciklisekre is figyeljenek oda. Árvay István polgármester válaszában kitért arra, hogy két év alatt megújul majd a Gyári út jobb és bal oldali járdaszakasza is. Az eddigi munkálatokat befolyásolta a kedvezőtlen időjárás, a hiányosságokat javíttatják a kivitelezővel. A Mátyás király utcában a távhővezetékeket cserélték, ott még várható a kerékpárút felújítása.Pontatlanul, hibásan érkeztek meg a tavalyi harmadik és negyedik negyedév szemétszámlái. Ezt hogyan fogják rendezni? – érdeklődött Kovács Tamás (MSZP). A polgármester a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnökeként elmondta: semmilyen ráhatásuk nincs a számlák adattartalmára, melyeket az NHKV Zrt. küld ki.

A baloldali képviselő a geotermikus erőműről érdeklődött. Árvay István válaszában kifejtette: polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át az EU-Fire Kft. vezetője a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club támogatásáért a virilisták estjén. A magánvállalkozás a későbbiekben indulhat a távhőszolgáltatásért kiírt pályázaton. A nyerőkutat megfúrták, 2019-re a hálózatépítést is be kell fejezniük.– Ez az egyetlen helyes megoldás volt – hangsúlyozta már a Panta Aqua eladásával kapcsolatosan a városvezető, mert mint elmondta, a cég korábban akkor is 100 millió forintjukba került, amikor már csak életben tartották. Tavaly egyébként 25 millió forint, idén várhatóan már 75 millió forint folyik be a városi kasszába az új tulajdonostól.A szocialista képviselő rámutatott a közvilágítás hiányosságaira: este és reggel is félhomályban kell közlekedni, az időkapcsolókon szükséges lenne állítani, a zebrákon nem látni a gyalogosokat. A temetők megfelelő kivilágításához is segítséget kért. Árvay István szerint a meglévő fényerő nem mindenhol elég, az autópálya-lehajtó csatlakozásánál meg nem égnek a lámpák. Hozzátette: a VÜF ügyvezetőjét a lámpafelújítási program, a gyalogátkelőhelyek megfelelő meg- világítása, az útfelfestések folytatására kérte.„Dehonesztáló és lejárató megjegyzések jelennek meg azon a kalózweboldalon, amit ellenzéki képviselőként is elutasítok. Ez ellen lépni kell" – vélekedett Kovács Tamás. „A honlapot amerikai szerverről, arc nélkül, álnéven működtetik. Megtettük a megfelelő helyen a feljelentést. Nem kell sokat várni, míg a névtelenség mögül előbújnak" – fejtette ki a polgármester. Megjegyezte, hajlandó nyíltan válaszolni a kérdésekre, bátran kiáll a képviselő-testület elé, mert lehet „normális ellenzéki harcot is vívni".„Ilyen ország márpedig nincs" címmel szólalt fel Jávor Miklós (Jobbik). A képviselő arról beszélt, hogy míg a kormány 22 milliárd forintot költött el propagandára, közben 2300 bevándorlót telepítettek be az országba. 2016 februárjában a mosonmagyaróvári képviselő-testület egy álláspontot fogadott el a brüsszeli betelepítés ellen. Ez akkor is áll, ha a kormány költöztetne ide menekülteket? –kérdezte Jávor. Erre a városvezető azt válaszolta, hogy nem egy polgármester feladata, hogy ezt megakadályozza, mindehhez központi akarat kell. Hivatalos információja nincs arról, hogy Mosonmagyaróvár környékére migránsokat telepítettek volna.