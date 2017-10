Régen volt kocsmák nyomában Mosonmagyaróváron

Ferencz Tibor a Mosonmagyaróvár kereskedelme és vendéglátása képekben című harmadik kötetével.

Szülővárosa egykori vendéglátóhelyeinek szeretett volna emléket állítani Ferencz Tibor, amikor még tavaly „Mosonmagyaróvár vendéglátásának története 1900–1989" címmel jelentetett meg helytörténeti kiadványt. Most e kötet kiegészítéseként új könyvet mutatott be, „Mosonmagyaróvár kereskedelme és vendéglátása képekben" címmel.A könyv szerzője nosztalgiázásra hívja az időseket, akik előtt megelevenednek a huszadik századi Moson és Magyaróvár ismert vendéglátóhelyei.– Mosonmagyaróvár elhelyezkedésének köszönhetően évszázadok óta kiemelt szerepet tölt be a kereskedelem és vendéglátás terén. Családi kötődésem révén is régóta érdekel Mosonmagyaróvár vendéglátásának története. Anyai nagyapám, Fegyveres Béla a felvidéki Szentmihályfán volt kocsmáros és ezt folytatta Rajkára, majd Máriakálnokra költözve is. 1954-ben telepedett le Mosonmagyaróváron, ahol a Farkas-kocsmában és a Rendőrklubban dolgozott. Nagybátyám, a szintén vendéglátós ifj. Fegyveres Béla mellett csaposként is tevékenykedett a Fekete Sasban. Történeteik nagyban hozzájárultak könyvem megírásához – meséli Ferencz Tibor.

A könyv szerzője nosztalgiázásra hívja az időseket, akik előtt megelevenednek a huszadik századi Moson és Magyaróvár ismert vendéglátóhelyei, üzletei, de a fiatalok is megismerhetik a kiadványból a város ezen szeletét. Ezen helyek többsége ma már nem létezik, sőt, több épületet le is bontottak.– Ma már csak az idősebbeknek ismerősek például az Antoni és Holzhammer fűszerkereskedések, a Strobl- és Végh-boltok vagy akár a Hungária Szálloda, étterem és kávéház, ahol 1937. január 14-én Thomas Mann is megebédelt. Sokan emlékezhetnek viszont a Kisalföld és az Otthon Áruházakra. A legrégebbi és egyben a szívem csücske a Fekete Sas, mely az ezerhatszázas években Randhof néven a főherceg sörházaként és vendéglőjeként működött. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1619 októberében itt rendezte be hadiszállását. További érdekesség, hogy itt adtak a vendégek kezébe először magyar nyelvű étlapot Magyaróváron – tudjuk meg a kötet írójától.A könyvhöz a Huszár Gál Városi Könyvtárban és a Fehér Ló Közösségi Házban lehet többek között hozzájutni. Ferencz Tibor abban bízik, hogy cikkünk nyomán is további kincsekkel bővülhet képgyűjteménye. (A felvételeket szkenneli és tulajdonosuknak visszaadja.) A jelen kötethez a támogatók mellett Csernák Emil, Dusek Zsuzsa, Gyopár Ferenc, Körtvélyesi Károly és Nyiga Jánosné járult még hozzá fotókkal.