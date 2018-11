Rajkán túlterhelt a posta

„A Kisalföld napilap közbenjárását szeretnénk kérni a rajkai posta ügyének mielőbbi rendezésében. Több éve tapasztaljuk, hogy a településünkön a Magyar Posta nem megfelelően intézi a lakossági ügyeket. Gyakran előfordul, hogy a hivatal a nyitvatartási idejében zárva tart, sokszor a levél- feladásra váróktöbbméteres sorban állnak az épület előtt, és akár egy órába is telik egy csekk feladása. Megtapasztaltuk, hogy mit jelent, ha elmarad a postai kézbesítés, vagy éppen többnapos késéssel jutunk a levelünkhöz. Az előfizetett újságot is többnapos késéssel kapjuk kézhez. Sajnos az is előfordult, hogy valamelyikközműszolgáltatótól kézbesítés nélkül küldték vissza a levelet, így nem állt módomban kifizetni a díjat, ami miatt a szolgáltatást kikötötték. Az illetékesek szerint már több éve jelezték a Magyar Postának ezt az áldatlan állapotot. Több helybeli telefonon és írásban is eljuttatta a panaszát. Holott a rajkai nagy forgalmú posta, ám látható fejlesztés nem történt itt, az épülete is lehangoló. Meddig várjunk még a megoldásra?" – küldte el panaszai rajkai olvasónk.

Felvetésével megkerestük a Magyar Posta Zrt.-t.



– Az utóbbi években Rajkán jelentősen megnőtt a lakosságszám, többségében szlovák állampolgárságú és anyanyelvű emberek költöztek ide Pozsonyból. Mára elmondható, hogy a település közel 70 százaléka szlovák anyanyelvű, akik nem beszélnek magyarul. Ezek a változások sajnos a postai kiszolgálásra is hatással voltak, vannak – hangsúlyozta válaszában Panulin Ildikó, a társaság kommunikációs osztályának munkatársa.



„Tapasztalataink szerint a rajkai postán a legtöbbször azért nyúlik meg a várakozási idő és alakul ki sor, mert a szlovák ajkú lakosság kiszolgálása nehézségekbe ütközik. A magyar nyelv ismeretének hiányából adódóan ugyanis nem tudják kitölteni a magyar nyomtatványokat, csekkeket, sok esetben nem rendelkeznek megfelelő okiratokkal, lakcímbejelentéssel. Így sokszor gondot okoz a küldemények átvétele, a csekkek feladása vagy az egyéb ügyek intézése" – fogalmazott a posta szóvivője. Mint kifejtette, több intézkedést is tettek azért, hogy csökkentsék a várakozási időt, illetve hogy megoldják a problémát. Így például bővítették a postai kiszolgáló-munkahelyek és a munkatársak számát, valamint mostanra már olyan munkavállalót is foglalkoztatnak, aki beszéli a szlovák nyelvet.



„Hozzá kell tennünk azonban, hogy nemcsak a postai ügyintézéssel van probléma, hanem a kézbesítés is akadályozott a településen. Gyakori ugyanis, hogy az ingatlanokon nincs jelezve a házszám, esetleg hiányoznak a levélszekrények. Így ha azonosítható is a cím, akkor is előfordul, hogy a postásnak egyszerűen nincs hova kézbesíteni a küldeményeket. A Magyar Posta ezért szórólapon tervezi felhívni a lakosok figyelmét a kézbesítéshez nélkülözhetetlen eszközökkihelyezésére" – tudtuk meg továbbá.



Kiss Vince polgármester erre így reagált: „Nem tudjuk elfogadni a Magyar Posta Zrt. válaszát, s egyetértünk a lakossági panaszokkal. Jelenleg is méltatlan a helyzet, szlovák nyelven is beszélő kollégát csak ideiglenesen foglalkoztattak. A hivatal épületével továbbra is elégedetlenek vagyunk, s szeretnénk az ott dolgozóknak is megfelelő munkakörülményeket és a bérezésük rendezését. Az önkormányzat már kérte a lakosságot a helyi újságban, hogy mindenki helyezzen ki postaládákat és házszámozást is. Ugyanezt most szlovák nyelven is megtesszük. Egyébként kevés az olyan család, ahol abszolút nem értik a magyar nyelvet."