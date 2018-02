A mosonmagyaróvári Renk János a város nyomdájában, majd az egyetemi kar könyvkötészetén dolgozott. Ma is dolgozik. Pontosabban kötne, ha lenne rá igény. ,,Elfeledett mesterségek nyomában" sorozatunk most egy olyan szakmát mutat be, ami talán nem csak a technika modernizálódása miatt szorult méltatlanul a háttérbe.