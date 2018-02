Parkoló kell a munkásbuszoknak Darnózselin

Olvasónk nehezményezi, hogy a buszok a házak előtt állomásoznak, forgolódnak, tönkretéve a gyepet az Ady Endre utcában.

Névtelenséget kérő olvasónk nemrégiben a következő panasszal kereste meg lapunkat: „Mióta egy győri multinacionális cég más buszos társasággal szállítja a munkásait, azóta bosszúságot okoznak az új társaság buszai a faluban. Az Ady Endre utcában »jelölték ki« állandó parkolási helyüket. Ezzel kárt okoznak, akadályozzák a közlekedést, tönkreteszik az amúgy is rossz utcát, felhordják a sarat, éjszakánként és reggelente a házak előtt tolatnak fordulnak. Ezzel zavarják a lakók pihenését" – állítja.A buszok felhordják a sarat, éjszakánként és reggelente a házak előtt forgolódnak. Ezzel zavarják a lakók pihenését.„Az amúgy is nagyon rossz minőségű, kátyús utcában eddig sem volt egyszerű közlekedni, mert kerülgetni kell a gödröket. Mostanra ezek a buszok is itt parkolnak, leszűkítik az úttestet. Ezzel a szemközti házak előtti területeket teszik tönkre az autósok, mivel nincs más módjuk kikerülni a kátyúkat. Nem tudom, hogy ezt ki engedélyezte, vagy hogyan gondolták, hogy ott buszparkolót alakítanak ki, de a község lakóinak többsége egyöntetű véleménnyel van erről. Senki nem örülne, ha a háza előtt ilyen állapotok uralkodnának" – áll olvasónk levelében.

A Kisalföld a faluban arról kérdezte a helybelieket, kit mennyire zavar a buszok itteni állomásoztatása. Volt, aki egyértelmű hangot adott felháborodásának, ám olyan is akadt, aki megengedőbb volt, úgy fogalmazott, „persze nem ideális, hogy a buszok itt fordulnak meg, de valahol csak meg kell állniuk, fordulniuk. A dolgozók számára biztosan nagy segítség, hogy közvetlen járatokkal tudnak eljutni a munkahelyükre."Darnózseli polgármestere, Fazekas Zoltán megkeresésünkre azt felelte, az önkormányzat adott engedélyt azautóbuszok itteni parkoltatására. Örülnek, hogy a településről közvetlenül is el tudnak jutni a dolgozók Győrladamérra és Győrbe, nem kell a helyközi járatokat igénybe venniük.– A cégek felajánlották segítségüket, közösen szeretnénk parkolót kialakítani a településről induló buszoknak, hiszen nekik is rossz, hogy a sárban kell állniuk, forgolódniuk. Az időjárási körülmények azonban a parkoló kialakítását jelenleg nem teszik lehetővé – mondta Fazekas Zoltán.