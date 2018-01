Páratlan relikviák mesélnek a két évszázadról

Latin tanrend és főhercegi fénykép

Dr. Szalka Éva dékán az unikális gyűjteménnyel, melyet az egyetem születésének ötvenedik évfordulójára állított össze Hitschmann Hugó.

Németh Attila, az Óvári Gazdászok Szövetségének titkára kereste meg lapunkat, mondván, hogy nemrégiben újabb kincsekre bukkantak az akadémia múltjából. Egy mosonmagyaróvárihelytörténeti magángyűjtő, Pollák Rudolf ajánlotta fel a kar számára értékes relikviákat, könyveket, dokumentumokat, fotókat.Ezek között található egy 1820-ból származó első hivatalos latin nyelvű tanrend, ami eddig csak másolatban volt meg az egyetemnek. A tanrend arról árulkodik, milyen tantárgyakat, milyen beosztás alapján tanítottak a korabeli oktatók. Megtudhatjuk belőle, hogy a kétéves, négy szemeszterből álló oktatás során mely tantárgyat kinek a könyve alapján tanítottak.A latin nyelvű tanrend mellett Pollák Rudolf egy reprint fotót is felajánlott Frigyes főhercegről. A régi fényképnek maga a gyűjtő fizette ki korábban a retusálását, restaurálását.

Gazdászok szerte Európából

A portréfestészet eszköztára a fényképeken

Az 1820-ból származó latin nyelvű tanrendet Pollák Rudolf helytörténeti gyűjtő ajánlotta fel az agrárkar számára.

Az egyetemi campuson három bőrkötésű, fémcsatos, aranyozott szélű fényképalbumot is nagy becsben őriznek. Az albumot az agrárkar egykori diákjának, majd oktatójának, Hitschmann Hugónak köszönhetjük, aki az ötvenéves évforduló, 1868 előtt megközelítőleg kétezer egykori akadémistával vette fel a kapcsolatot. Levélben kérte a gazdászokat, hogy küldjenek magukról egy rövid bemutatkozó szöveget, illetve egy portrét. Európa szinte minden pontjáról jelentkeztek a válaszadók, akik közül mintegy hatszáz gazdász fényképet is küldött Magyaróvárra. Főként a korabeli osztrák és német tartományokból, például Stájerországból, Salzburgból, de Lombardiából is küldtek fényképet az egykori diákok. Hitschmann Hugó a beérkezett fotókat rendszerezte, s három igényes, színvonalas kötetben kiadta. Találunk benne portrét olyan hallgatóról – például Veszely Lászlóról –, aki 1818-ban, tehát az induláskor kezdte meg tanulmányait a magyaróvári karon.Székely Zoltán, a Hansági Múzeum igazgatója a Kisalföldnek úgy nyilatkozott: páratlan ez a gyűjtemény több szempontból is. A korai portréfényképészet a portréfestészet kellékeit, eszköztárát építette be. E fotók jellemzően státuszképek, az ábrázolt egyének társadalomban betöltött helyéről árulkodnak. A gyűjtemény a csoportportré egy különleges, virtuális változata, ami az intézmény egykori hallgatóiról ad képet. A Monarchia településeiről küldtek képeket az egykori diákok, ezért azt is megmutatja, abban az időszakban mely településeken milyen fényképészek dolgoztak.

Rejtőzhetnek még kincsek

Németh Attila elmondta, vélhetően sokak birtokában van olyan anyag, ami értékes lehet a kar múltjának feldolgozása szempontjából. Így biztat mindenkit, akinek rejtett kincsei vannak, a kar szívesen digitalizálja, vagy akár meg is őrzi a relikviákat, természetesen a felajánló nevének feltüntetésével.A feltalálás után közel három évtizeddel...A világon az első fényképet a francia származású Joseph Nicéphore Niepce készítette. Később kutatótársa, Louis Daguerre tökéletesítette az eljárást. Felfedezését 1839 januárjában a Francia Akadémia elé tárta, ugyanebben az évben augusztus 19-én pedig az egész világ számára bemutatták. Nem mindennapi, hogy néhány évtized múlva, 1868-ra már százak küldtek magukról portréfotót az egykori gazdászhallgatók közül.