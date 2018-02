Őszre megnyílhat a hospice-ház Mosonmagyaróváron

Adomány – 1,4 millió forintot adtak át az SMR képviselői dr. Bodnár Máriának és dr. Antal-Varga Dórának.

Dr. Bodnár Mária főorvos – asszisztens kollégáival – évek óta látogatja otthonukban a végstádiumú daganatos betegeket Mosonmagyaróváron és Jánossomorján. 2014 óta pedig már a mosonmagyaróvári térség teljes, mintegy nyolcvanezres lélekszámú ellátási területén is teljesítik e szolgálatot. Jelenleg hét beteg kezét fogják, s segítik ezt a nagyon nehéz időszakot. Márciustól dr. Antal-Varga Dóra is csatlakozik a hospice-ellátáshoz.A már nyugalmazott főorvos régi álma egy hospice-ház létrehozása. Ennek lényege, hogy az utolsó életszakasz emberi méltóságának megbecsülésén túl tehermentesítsék átmenetileg a családot a gondozás fizikailag és lelkileg is megterhelő feladata alól.

Támogatás a háznak

Az építkezés befejezéséhez és a későbbi működtetéshez a Hos-

pice Segítő Kéz Alapítvány várja a támogatásokat: UniCredit Bank Mosonmagyaróvár, számlaszám: 10918001-00000087- 93470008.

A megye első hospice-házának létrejötte mára karnyújtásnyi közelségbe került. Bodó Zoltán plébános és a magyaróvári katolikus egyházközség is támogatja az ügyet, úgy, hogy felajánlották ingyenesen e célra a Lotz Károly utcai közösségi házuk egy szárnyát. Az átalakításhoz és a majdani működtetéshez jött létre korábban a Hospice Segítő Kéz Alapítvány.– Szalai Géza a kuratórium elnökeként és tervezőként is mellém állt. Tizenkétmillió forint értékű anyagot már beépítettünk, sok vállalkozó ajánlotta fel munkáját s pénzt is, amit ezúton is köszönünk. Mosonmagyaróvár városa a Sattler-alapítványon keresztül támogat, de Jánossomorja és Mosonszolnok is jelentős összeggel járult hozzá a tervhez – tudatta a tavaly a Karolina Kórházból nyugdíjba vonult doktornő.Arról is beszélt, hogy a megyében egyedüli intézményben nyolc betegágy kap helyet, hét kórteremben. Egy kétágyas szoba kivételével valamennyiben egy ellátottat fogadnak majd, ezzel tiszteletben tartva az intimitás alapelvét. Életük utolsó szakaszában a súlyos daganatos betegeknek itt otthoni környezetet teremtenek. Külön hangsúlyt helyeztek a színválasztásra. Már megrendelték a jó minőségű, használt norvég ágyakat, az éjjeliszekrényeket, és minden szobába egy feszület is kerül. A tervek szerint a kivitelezést márciusra befejezik. Ezt követően még beszerzik az engedélyeket és kidolgozzák a további működtetéshez szükséges finanszírozás részleteit.Dr. Bodnár Mária reményei szerint jó esetben akár már ősszel kinyithatnak.– Országosan jelenleg mintegy 220 fekvő hospice-ágy van, holott az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint 550-re lenne szükség a daganatos megbetegedések és halálozások számát tekintve. A mosonmagyaróvári hospice-házhoz hasonló nincs a környéken. A Lajta-parti városból és környékéről érkező betegek előnyt élveznek majd – emelte ki a doktornő.A napokban az SMR képviselői adtak át az alapítványnak 1,4 millió forintot. Advent idején jótékonysági süteményvásárt szerveztek, mely során 700 ezer forint gyűlt össze, ezt duplázta meg a vállalkozás. Dolgozóik tavaly a koraszülött-ellátás, idén pedig a hospice-ház támogatása mellett döntöttek.