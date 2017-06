Összefogva mentették meg Hegyeshalom utolsó 411-es mozdonyát

Pusztai László mellett Szőke László hegyeshalmi polgármester, aki az önkormányzattal együtt szintén sokat dolgozott a gőzösért.

– A 411-es gőzmozdonyokat az Egyesült Államokban gyártották, a második világháború idején érkeztek Magyarországra. Hatszázat vásárolt belőlük a MÁV is. Amerikában az akkor éppen hivatalban lévő Truman elnökről nevezték el a magyar vasutasok. Hegyeshalomban tizenkettő szolgált, főként átállító mozdonyokként. Azaz ezek a gőzösök húzták el a teherkocsikat Oroszvárra, illetve onnan vissza. Hatalmas teherbírású mozdonyok voltak, nyolcvan kilométer per órás maximális sebességgel, de ehhez már mindent bele kellett adniuk – tudjuk meg Pusztai Istvántól, aki évtizedekig a mozdonyjavító részleg vezetője volt.A 75 éves nyugdíjas férfi máig szívén viseli az egyedüliként megmaradt 411-es gőzöst, amely több mint negyven éve állt már a fűtőház előtt, és évtizedeken át gondosan karbantartották. Ám az elmúlt években kikezdte a rozsda és az idő.

Amikor Pusztai László kezdeményezte az elfeledett hegyeshalmi gőzmozdony megmentését, csak remélhette, hogy egyszer majd a felújított 411-essel is egy fotóra kerülhet

– A Közlekedési Múzeum tulajdonában lévő gőzöst régi felvételek alapján újítottuk fel. Ehhez a MÁV biztosította a munkatársakat és a festéket. A győri mozdonyjavító műhely dolgozói csiszolták le, két hónapon át naponta hárman-öten dolgoztak a festésén, a mechanikai részek javításán – sorolja az egykori vasutas. Pusztai István meghatódva követte – de az eseményre sok érdeklődő is kilátogatott –, ahogy többórás küzdelem árán sikerült trélerre tenni a gőzöst.A szállítás külön fejtörést okozott. Ugyanis a vasúttársaság nem adott engedélyt arra, hogy a síneken juttassák el az új „állomására", amelyet a helyi önkormányzat a volt határőrség épületénél biztosított, a vasútállomás mellett. Így csak a közúti fuvarozás maradt.A 64 tonnás mozdony megmozdításával órákig fáradoztak, két 40 tonnás daru és két tréler kellett hozzá. A szállítás milliós költségét egy névtelenséget kérő győri vállalkozó állta.

Pusztai István úgy tudja, a hegyeshalmihoz hasonló 411-es mozdony még kettő lehet az országban.– Az alapozó mellett ötven kiló fekete, két-két liter piros és fehér festéket használtunk fel. Az 1986-os festést követtük, de Pusztai István eredeti fotókat is mutatott, illetve emlékeztünk is rá. Örömmel dolgoztunk a gőzösön Suller Zoltán kollégámmal, mindennap láthatom majd munkába menet. Egy olyan kiállítási tárgy lett, amire mindannyian büszkék lehetünk. A karbantartására is odafigyelünk majd a továbbiakban – fogalmazta meg a hegyeshalmi Csányi Imre, aki szerint méltó helyet találtak az új hegyeshalmi látványosságnak.A régi pompájában tündöklő gőzös ajtaját a balesetveszély elkerülése végett rögzítik, bemenni nem lehet. Viszont terveznek egy felállórészt, hogy az érdeklődők bepillanthassanak. Sőt, a vonattal utazók is megcsodálhatják.