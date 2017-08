Összefogtak Réka gyógyulásáért

Hat hete kezdődött

Bence videohívásokkal tartja a kapcsolatot kórházban fekvő testvérével. Fotó: Béres Márton

„A helyiek ismét bebizonyították, hogy a bajban mennyire összetartó ez a falu" – mondta Bakonyi Ferencné, aki férjével az ősszel második osztályba készülő unokájára, Bencére vigyáz. Bence testvére, az ovis Réka ugyanis most kórházban fekszik, édesanyja szorítja ott a kezét.A kislány körülbelül hat hete lett bárányhimlős, ám ő – szemben a legtöbb gyermekkel – nem vészelte át piros pöttyökkel. Egy szövődmény betegítette meg, vérmérgezést kapott. Hetekig a győri kórház intenzív osztályán feküdt, onnan került át a budapesti Bethesda kórházba. Most is ott kezelik.„Láthatóan aggódnak érte a helyiek, folyamatosan kérdezgetik, hogy van a kis unokám" – mondta a nagymama.

Mindenki megmozdult

Megyimóri István Stefka (jobbra) adta át az összegyűlt pénzt Réka nagymamájának és unokájának.

Amikor a beteg kislányról hallott a helyi doktornőtől, Megyimóri István (Stefka) egy jótékonysági zenés est szervezésébe kezdett lányával, Rebekával. Bevonta a helyi civil szervezeteket is, a támogatásokat a falu különböző pontjain kihelyezett adománydobozokba várták és ezerforintos támogatói jegyet is lehetett vásárolni a múlt szombati rendezvényre. Ezen István és Rebeka mellett énekelt még Foltányi Enikő, és a helyi hastáncosok is felléptek a több száz jótékony vendég előtt. A céges vagy vállalkozói felajánlások mellett akadt, aki pogácsát sütött a bulira, tombolasorsolásra hoztak ajándékokat, tényleg szinte mindenki megmozdult a jó ügyért, sőt, a környező falvakból is segítettek.A jótékonysági estre Nagy Ferenc hívta fel a figyelmünket, aki maga is részt vett az eseményen.Az est végén nyilvánosan számolták össze a befolyt összeget: ez pontosan 1 millió 179 ezer 685 forint lett, melyet meghatódva vehetett át a nagymama és unokája, Bence.

Jól jön a segítség

„Réka és anyukája nevében ezúton is mindenkinek köszönjük a felajánlásokat és Istvánéknak a szervezést. A gyógykezelés valószínűleg hosszadalmas lesz, még egy műtét is vár az unokámra, s ha utána hazajöhet, akkor is vigyáznunk kell az immunrendszerére, meg kell erősíteni a szervezetét. Ebben segít ez a támogatás."A nagymama kiemelte, hogy Győrben és Budapesten is rengeteget segítettek a kórház nővérei, akik munkájuk mellett sokszor például mesét is olvastak a kislánynak. Réka a testvérével internetes videohívásokon keresztül tartja a kapcsolatot. „Várom már haza" – mondta Bence.