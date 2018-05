Összefogással újul meg a templom Mosonszolnokon

Idén elkezdődnek a Győri Egyházmegyéhez tartozó mosonszolnoki római katolikus templom felújításai.Bodó Zoltán plébánostól megtudtuk: a műemlékvédelemmel már egyeztettek. Idén május és szeptember között végzik el a festés első szakaszát, melynek során a két oldalsó hajó újul meg. A tervek szerint a második ütemben, jövő nyárra a főhajó festése is befejeződik.Török Sándor, a település polgármestere elmondta: a templom teljes villamos hálózatát is korszerűsítik, jelenleg ennek tervezése zajlik. Ezt is egyeztetni kell a műemlékvédelemmel, remélhetőleg május végéig végeznek a kivitelezéssel.– Az átalakításával egy modernebb, a mai kornak megfelelő megvilágítást is alkalmazhatnak.Bodó Zoltán plébános hozzátette: az elektromos hálózat kiépítésével a templom padjai is fűthetők lehetnének. Ez – az anyagi források függvényében – a jövőben válhat valóra.Az idei év másik nagy feladata a harang tartószerkezetének felújítása, amit a fából készült szerkezet természetes rongálódása tesz szükségessé. A plébános kiemelte: a faluval kötött szerződés értelmében az önkormányzat is támogatja a felújítást. Török Sándortól megtudtuk, a költségvetésből mintegy 25 millió forintot különített el a korszerűsítésre a testület. A felújítás a templom támogatására létrehozott alapítvány felajánlásaiból, az egyház és a falu támogatásával közösen valósul meg.