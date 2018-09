Orvos hunyt el a motorbalesetben Bezenyénél

A tvégén számos mentő megváltoztatta profilképét a Facebookon, s a fekete szalag csak egyet jelenthet: kollégát, vagy ahogy ő mondjá , bajtársat gyászolnak. Bajtársuk, dr. Vajna Péter mentőorvos hunyt el pénteken délután.



Az orvos a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Fotó: Police.hu

A tragédia tényét – akkor még mit sem sejtve az elhunyt személyről – röviden özöltü , mostanra azt is tudjuk tehát, kit gyászol a mentőstársadalom.De nemcsak ő , hanem a győr-gyárvárosiak is, Vajna doktor ugyanis nagyjából egy éve lett többjü háziorvosa. Személyéről, hivatástudatáról és a betegek iránti tiszteletéről sokat elmond, hogy bár csak rövid ideje praktizált ebben a örzetben; családos, fiatal és idős páciensei is szuperlatívuszokban beszéltek róla. Volt, aki a özös hobbi, a motorozás okán került özelebbi barátságba vele, s ahogy mondta, bármi gond akadt a családban – akkor is, ha a gyermekeiről volt szó –, első ént „Pétertől" ért tanácsot. Az idősebb páciensek azt a tiszteletet emelté ki, amit irántuk tanúsított, sokan önnyek özött emlékeztek a doktorra, a tragédia ténye ugyanis gyorsan elterjedt a városrészben – bár biztosan vannak olyanok is, akik most értesülnek a szomorú hírről.Hogy Vajna Péter mekkora űrt hagyott maga után, mutatja az is, hogy a mentőknél annyit értek, most ne érdezzü őket. Szándékosan tesszü ezt a gyászoló családdal is, részvétünket nyilvánítva nekik.A rendőrséget ismét megkerestü , hogy a baleset örülményeiről többet megtudjunk, mint amit szombaton özölhettünk. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az orvos előtt haladt egy személygépkocsi a 15-ös számú főúton, mindketten egy irányba – Bezenye felé – haladtak. Az autó sofőrje egy név és számozás nélküli út kereszteződéséhez érkezve balra kezdett kanyarodni. A motoros észlelte ezt, s azonnal fékezett, de ennek övetkeztében a motorkerékpárja az oldalára dőlt, majd az úttesten úszva az autónak ütközött. Az orvos a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az eset örülményeit a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság vizsgálja.A tragédiát azért írtuk meg az áldozat személyazonosságával együtt, mert háziorvosról van szó, s így érintettek a betegek is. A győri önkormányzat illetékes vezetőjének tájékoztatása szerint egy ideig még biztosan a gyárvárosi praxis másik ét orvosa látja el a helyettesítést, de amint lehet, a megüresedő hely pótlásáról gondoskodni fognak.Úgy tudjuk, azon a végzetes napon az orvos még egyszer szeretett volna megtenni egy ört a motorjával, hogy hobbijának hódolva bú úzzon a nyártól. Most tőle bú úznak a betegei, bajtársai, szerettei, Isten nyugosztalja.