Országos díjat nyert a Hildegard Óvoda

A gyerekek imádnak kertészkedni az óvoda udvarán.

Országos elismerésben részesült a mosonmagyaróvári Hildegard Óvoda konyhakertje. Mindezek előzménye egy városi megmérettetés volt: „A bírák többek között a növények sokfélesége és a növényvédő szerek használata alapján zsűriztek. Ez alapján lettünk a közösségi kert kategóriában első helyezettek, onnan pedig egyenes út vezetett az országos versenyre" – beszélt a díjról az óvodavezető, Fehér Lászlóné.A díj indoklása szerint hozzájárultak „a magyar nemzeti kertkultúra gazdagításához, hagyományaink ápolásához és értékeink továbbörökítéséhez". A vezető hozzátette, a programot öt évvel ezelőtt Karcag polgármestere indította. Ők ehhez három éve csatlakoztak. Mivel mindhárom évben jól szerepeltek, a megerősítő díjat követően az örökös címet is elnyerhetik a későbbiekben.

Maga a kezdeményezés nem új keletű a 135 éves intézményben. Sőt, nagy hagyománya van. „Évtizedek óta művelünk kertet a gyerekekkel. Olyan növényeket termesztünk, amit a gyerekek nyersen is el tudnak fogyasztani, de van, hogy a konyhára is jut belőle" – mondta az óvodavezető. Így kerül a saját veteményesből a vegyszermentes és friss borsó, répa, paradicsom vagy paprika a gyerekek asztalára.Bár a teendők oroszlánrészét a kertész végzi el, a kicsiket is bevonják a munkálatokba. Magot vetnek, gyomlálnak, majd learatják a „babérokat". A növények mellett a környezettudatosság alapjait is szeretnék elültetni az ovisokban: „Fontos, hogy megszagolhatják, megízlelhetik a növényeket, s mivel a gyerekek érzelemvezéreltek, talán hazaviszik ezt a fajta szemléletet" – beszélt az egyébként Zöld Óvoda címmel büszkélkedő intézményről Fehér Lászlóné.– Sok élményt nyújtó programot kínálunk a kicsiknek, bár elég, ha csak kilépnek az udvarra. Itt jól megfér egymás mellett a halastó, szánkózódomb, játszóudvar, sövény, labirintus, s a konyhakert melletti gyógynövénykert is. Merthogy az ovisok ezt is gondozzák. A növények pedig még egy ponton kapcsolódnak az intézményhez.Névadójuk, egy középkorban élt német apáca, Szent Hildegard gyógynövényekkel foglalkozott. „A fűszer- és gyógynövényeket is betakarítjuk, megszárítjuk, teát is készítünk belőle. Április végén tartjuk Szent Hildegard emléknapját. Ilyenkor szakértő túravezető segítségével gyógynövénytúrára megyünk a gyerekekkel – mondta Fehér Lászlóné. Kiemelte: – Az ovisokon keresztül szeretnénk a szülőket is megszólítani, s talán ezt a környezettudatos szemléletet ők is átültetik a mindennapokba.