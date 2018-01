Orientációs nap Mosonmagyaróváron - A térség szakmáival, cégeivel, a lehetőségekkel ismerkedhettek a diákok

A Kossuth-gimnázium tanulói kipróbálhatták a Futura képességvizsgáló készülékét és a VR-szemüveget.

Ismét pályaválasztási napot tartottak tegnap a Flesch-központban. Itt a diákok a kereskedelem, a vendéglátás, a szállítmányozás és az élelmiszeripar helyi és környékbeli szereplőivel ismerkedhettek meg. Az eseményen húsz cég mutatkozott be mintegy kétszáz diák előtt.– Mosonmagyaróvár és a járás iskoláit hívtuk meg az eseményre. Mostani kiállításunkon a város, illetve a környező települések cégei jelentek meg, de a Bolyai- és a Haller-iskola is bemutatkozott egy-egy standdal – részletezte Mike Hilda, a Paktum Iroda munkatársa.A Futura munkatársai egy képességvizsgáló berendezést is elhoztak. Ez tulajdonképpen egy memóriateszt volt. Bangha Zsófia, a Futura munkatársa elmondta, ilyen berendezéseket a való életben is alkalmaznak az állásinterjúk során, például a MÁV-tól érkeznek a Futurába, hogy az eszközzel gyakoroljanak. Az élményközpontban több különböző tesztet is kipróbálhatunk: az egyensúlyteszt például pilóták számára, a kézügyességi sebészek számára lehet segítség.

Az orientációs napon számos előadás is elhangzott, ezek hasznos tanácsokat tartalmaztak arra vonatkozóan, hogyan írjunk önéletrajzot, hogyan öltözzünk, illetve viselkedjünk egy állásinterjún. Csog Blanka szakpszichológus az interjún és az előtte jelentkező stressz kezelésének mikéntjéről beszélt a hallgatóságnak, illetve arról, miről célszerű és miről nem tanácsos beszélni egy állásinterjún. Azt is megtudhattuk, a munkáltatók egyes „csapdakérdéseire" hogyan lehet diplomatikus választ adni.