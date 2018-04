Órákon át helyszíneltek a rendőrök az ikrényi horgásztónál - Az eltűnt mosonmagyaróvári férfit keresték?

Dél már elmúlt, amikor a rendőrség helyszínelő autója kigurult az udvarról. Előtte távoztak a tűzoltók is.

Nem először vizsgálódtak Ikrényben a rendőrök, de nem mondják meg, mit, kit kerestek. Fotó: Mészáros Mátyás

Nem a wakeboardpálya

A tó, amelyről szó van, nem a sokak által ismert „Westside Cable Park", ahol wakeboardozni és úszni is lehet. Ez az egyesületi horgásztó, amelyet zártkerti ingatlanok vesznek körül. A rendőrségi helyszínelés itt történt.

A helyszínelés ténye biztos, azt ugyanis a saját szemünkkel láttuk; hivatalos válasz hiányában pedig megpróbáltuk a mozaikokat összerakni, több helyről szerzett információk alapján.A szálak – úgy tudjuk – a közelmúlt megrázó történetéhez,Mint ismert, az 52 éves Mácsik Zoltán március 31-én tűnt el, azok után, hogy találkozóra indult É. I. győri építési vállalkozóhoz, aki azt ígérte neki, rendezi tartozását, kifizeti az elvégzett munkájáért járó díjat.A villanyszerelőről azóta nem tudni semmit,. A férfival szemben ugyanis megalapozott a gyanú: előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés. Az áldozatot ugyanakkor továbbra sem találják. Itt tartott az ügy egészen tegnapig.Reggel kilenckor jelentek meg az ikrényi horgásztónál a rendőrök, s dél már jóval elmúlt, amikor a munkát befejezték. Nem találtak semmit a felhalmozott szeméten kívül – ennyi szivárgott ki a helyszínről. Úgy tudjuk, nem először jártak a rendőrök ezen a részen.Két hete, Mácsik Zoltán eltűnése után állítólag két napig az egyesületi horgásztónál parkolt egy olyan autó, amely hasonlított a villanyszerelő gépkocsijához. Nem Mácsik autójáról volt szó, az most már biztos, ráadásul a tulajdonosa (vagy valaki) el is vitte onnan. A lényeg azonban az, hogy a rendőrök részben emiatt vizsgálhatták át a tavat (úgy tudjuk, szolárral, csónakkal, tüzetesen), de volt még egy ok is rá: a horgásztónál lévő egyik zártkerti ingatlan állítólag a gyanúsítotté.Természetesen rákérdeztünk erre a tényre, illetve arra, hogy a mostani helyszínelésnek köze van-e a gyilkossági nyomozáshoz; a rendőrség azonban nem adott választ. Eddig a nyomozás érdekeire való hivatkozással tették ezt, most más volt az indok: „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján nem áll módunkban válaszolni."Az ugyanakkor biztos, hogy Mácsik Zoltánt továbbra is eltűntként keresi a rendőrség; az az ember pedig, akinek dolgozott, jelenleg előzetes letartóztatását tölti a börtönben.